SAGE: французский бета-вариант коронавируса способен уклоняться от вакцин

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SAGE: французский бета-вариант коронавируса способен уклоняться от вакцин
Здоровье

Бета-вариант коронавируса, который сейчас распространяется во Франции, способен уклоняться от вакцины. Об этом предупредил британский ученый, консультирующий правительство. 

В этой связи официальный Лондон обязал путешественников, которые возвращаются из Франции, отправляться на самоизоляцию - даже если они полностью привиты.

«Бета-вариант всегда оставался угрозой. Вероятно, он менее заразен, чем вариант дельта, который сейчас распространяется в Великобритании. Но преимущество бета перед дельта в том, что он способен лучше избегать иммунного ответа», - пояснил профессор Джон Эдмундс из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, член Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (Sage).

По его словам, чем более населения вакцинируется и оно становится невосприимчивым к патогену, в том числе к дельта-варианту, тем больше шансов, что умеющий обходить вакцины французский бета вытеснит индийский штамм и станет доминирующим.

«Из тех вариантов, которые существуют и о которых известно, этот всегда был для нас угрозой. В Южной Африке собраны убедительные доказательства того, что он может более эффективно уклоняться от иммунного ответа, вызываемого вакциной AstraZeneca», - отметил профессор.

Министр здравоохранения Саджид Джавид в связи с предостережением ученых заявил, что власти Британии примут оперативные меры на границах с Францией, чтобы «защитить достижения, достигнутые нашей успешной программой вакцинации».

Напомним, штамм Beta (?) (B.1.351) ранее было принято называть «южноафриканским». Однако ВОЗ в целях недопущения дискриминации граждан из стран, где был впервые выявлен штамм, ввела обозначение буквами греческого алфавита.

Изменение аминокислоты E484K в бета стало следствием того, что вирус может «ускользать от нейтрализующих антител», что отрицательно сказывается на эффективности вакцин.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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