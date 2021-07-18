The Telegraph: Великобритания отказалась от планов по вакцинации детей от COVID-19

Авторитетное британское издание The Telegraph сегодня сообщило о том, что власти Великобритании отказались от идеи провести массовую вакцинацию детей и подростоков.

Согласно информации, которая оказалась в распоряжении журналистов, призыв воздержаться от вакцинации детей до момента, пока не появятся данные о дополнительных рисках, исходит от Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JCVI).

Предлагается вакцинировать только детей в возрасте 12-15 лет, которые уязвимы перед коронавирусом, а также проживают вместе со взрослыми, которые находятся в группах риска. Также прививать хотят подростков, которым через три месяца будет по 18 лет.

Для проведения вакцинации этих юных граждан будет использована вакцина Pfizer/BioNTech, ранее одобренная британским управлением по контролю за оборотом лекарств.

Издание пишет, что официально о своем решении отказаться от массовой вакцинации детей британские власти объявят уже завтра, 19 июля.

Заметим, что на текущий момент Великобритания является одной из самых «привитых» стран в мире. От коронавируса там вакцинировались порядка 46,2 миллиона человек (это 87,6 процента взрослого населения). Полностью привились в Королевстве 35,5 миллиона человек.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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