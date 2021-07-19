Адвокат рассказал, как непривитому от COVID-19 добиться медицинской помощи

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Адвокат рассказал, как непривитому от COVID-19 добиться медицинской помощи
Здоровье

В России начали вводить ограничения для невакцинированных от коронавируса: в ряде регионов те, у кого нет прививки от COVID-19, не смогут пройти плановую госпитализацию.

О том, кто в любом случае может получить медпомощь, объяснили в Лайф.

Так, на данный момент плановую медпомощь  получить в больницах можно только после вакцинации в Москве, Ярославской, Саратовской областях и на Сахалине. Но  эти требования не касаются подростков, граждан со смертельно опасными болезнями и тех, кто не может вакцинироваться по медицинским показаниям.

В тоже время ряд медучреждений в других регионах без прямого указания о необходимости прививки для прохождения плановой медицинской помощи также отказываются госпитализировать невакцинированных.


«Сложившаяся ситуация является нарушением прав граждан на медицинскую помощь (ст. 41 Конституции РФ). При этом изданные в субъектах РФ нормативные акты о правилах госпитализации, не допускающие людей без прививки на лечение в больницы, хотя и носят временный характер, но противоречат закону № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», - подчеркнул заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин.

Но немало медиков поддерживают эти ограничения, отмечая, что они во благо для пациентов, так как те будут защищены от COVID-19.

Тем не менее, добиться госпитализации невакцинированные могут. Для этого им необходимо получить ответ от медицинского учреждения. Хорошо, если отказ о невозможности госпитализации будет заснят на видео.

Обращение с требованием объяснить отказ в госпитализации необходимо направить на имя главврача больницы через его приемную, либо по почте.

Также в ряде случаев можно обратиться и в свою страховую, обслуживающую полис медицинского страхования, или в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Далее, если жалобу не удовлетворят, можно обратиться в прокуратуру и Минздрав. Оформить жалобы можно на сайте Госуслуг.

Специалисты рекомендовали также подать иск о наложении обязанности на медицинское учреждение по оказанию медицинской помощи или о признании действий медицинского учреждения незаконными для получения компенсации морального вреда и оплаты понесенных судебных расходов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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