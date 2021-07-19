Адвокат рассказал, как непривитому от COVID-19 добиться медицинской помощи

Российский юрист Наталья Новакова сообщила о серьезных нарушениях, которые были совершены при регистрации отечественных вакцин от коронавируса.
Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев уверен, что те люди, которые переболели
Неожиданный визит в Москву на прошлой неделе делегации запрещенной в России организации «Талибан» во главе с Шахабуддином Делаваром - это, прежде
Вакцинация может сделать коронавирус «злее». Доктор, кандидат медицинских наук, профессор Ольга Акимушкина считает, что вакцинация способна
В Сети опубликовано видео уничтожения силами ВКС РФ пункта управления и техники террористов на территории провинции Идлиб в Сирии. Кадры обнародовал
Российский ученый, молекулярный биолог Евгений Печковский сообщил об опасности проведения вакцинации для людей, которые уже имеют высокий титр
Авторы грузинского издания «Грузия online» рассказали об очередном заявлении представителя антиоккупационного движения «В единстве» Давида Кацарава.
Американский военный аналитик, основатель организации Stop NATO Рик Розофф в статье для портала Anti-Bellum сообщил, что США и НАТО открыто угрожают
Новые штаммы коронавируса однозначно будут появляться, «лямбда» и «эпсилон» явно не последние, уверена профессор эпидемиологии, завкафедрой КГМУ
Медики не рекомендуют пациентам делать прививки от коронавируса: в России это каждый пятый врач. Как стало известно изданию Forbes, практически 20%
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