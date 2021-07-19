Врач Землянухина назвала лекарства, необходимые после вакцинации от коронавируса COVID-19

Неожиданный визит в Москву на прошлой неделе делегации запрещенной в России организации «Талибан» во главе с Шахабуддином Делаваром - это, прежде
Российский юрист Наталья Новакова сообщила о серьезных нарушениях, которые были совершены при регистрации отечественных вакцин от коронавируса.
Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев уверен, что те люди, которые переболели
Российский ученый, молекулярный биолог Евгений Печковский сообщил об опасности проведения вакцинации для людей, которые уже имеют высокий титр
Вакцинация может сделать коронавирус «злее». Доктор, кандидат медицинских наук, профессор Ольга Акимушкина считает, что вакцинация способна
Американский военный аналитик, основатель организации Stop NATO Рик Розофф в статье для портала Anti-Bellum сообщил, что США и НАТО открыто угрожают
В России начали вводить ограничения для невакцинированных от коронавируса: в ряде регионов те, у кого нет прививки от COVID-19, не смогут пройти
Авторы грузинского издания «Грузия online» рассказали об очередном заявлении представителя антиоккупационного движения «В единстве» Давида Кацарава.
В мире идет кампания по вакцинации населения, но коронавирус продолжает мутировать и эволюционировать. Преимущественно, за счет людей, у которых
Недоверие к вакцинам наблюдается во всем мире, а не только в России. Так, в США центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что в
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