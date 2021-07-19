Врач Землянухина назвала лекарства, необходимые после вакцинации от коронавируса COVID-19

На любую вакцину может быть реакция в виде повышения температуры и недомогания, а также может появиться боль в месте укола. С подобным дискомфортом и неприятными ощущениями можно справиться. Российский врач общей практики Анна Землянухина рассказала, в каких случаях и как снимать неприятные симптомы, возникшие после вакцинации.

Врач также сказала, что недомогание после прививки является нормой. По ее словам, в домашней аптечке должны быть антигистаминные препараты. А при температуре следует принять жаропонижающее – парацетамол или ибуклин, сказала доктор. Температуру до 38, которая держится на протяжении трех дней, стоит также рассматривать как норму.

Врач также сказала, что обращаться за медицинской помощью необходимо, если температура держится более трех дней, а в месте укола появилось уплотнение. К слову, небольшое покраснение в месте инъекции также предсказуемо. Тоже самое можно сказать и о припухлости размером в три-пять сантиметров, пишет vm.ru .

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей