Президент «Лиги защиты врачей» выступил против обязательной вакцинации

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Президент «Лиги защиты врачей» выступил против обязательной вакцинации
Здоровье

Президент «Лиги защиты врачей», кандидат медицинских наук Семен Гальперин отреагировал на громкое заявление известного педиатра-иммунолога Андрея Продеуса в эфире «Вакцинация! Ответы на твои вопросы!», который назвал врачей, выступающих против обязательной вакцинации, профнепригодными.

Выступая в эфире Общественной Службы Новостей, он заявил, что ситуация с обязательной вакцинацией для некоторых категорий населения в России сейчас ему напоминает события, которые ранее происходили на Филиппинах. Там, невзирая на протесты многих врачей, проводили принудительную вакцинацию, в том числе детей, от лихорадки денге.


«Прививали не до конца исследованной вакциной. В результате, вакцинированные перенесли заболевание даже тяжелее, чем не вакцинированные, а особенно пострадали дети, - пояснил Гальперин. - Вероятно, с точки зрения этого товарища (иммунолога Продеуса, ред.), те врачи, что были тогда против вакцинации – тоже профнепригодны. На сегодня ни одна из российских вакцин, включая «Спутник-V», не исследована до конца. Готов ли этот товарищ, назвавший профнепригодными коллег, сам отвечать за возможные последствия от вакцинации?» – задается вопросом Семен Гальперин.

По его мнению, вакцинация в России может быть только добровольной. А принуждение к ней, вне зависимости от того, в каком виде это происходит, из разряда уголовного наказуемых деяний.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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