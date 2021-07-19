Врач Белоглазов рассказал, почему растет заболеваемость COVID-19 в условиях массовой вакцинации

На фоне продолжающейся неслабыми темпами массовой вакцинации от коронавируса каждый новый день приносит все большее количество больных. Причину такого объяснил завкафедрой внутренней медицины №2 Медицинской академии имени С.И. Георгиевского КФУ имени Вернадского, профессор Владимир Белоглазов. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, несмотря на разгар массовой вакцинации, в Крыму в медучреждения каждый день поступают более 2 тыс. человек. Профессор связывает такую тенденцию с низкими темпами и небольшим охватом вакцинацией населения. Такие цифры не позволяют врачам контролировать ситуацию.

«На вчерашний день в РФ две дозы вакцины получили всего лишь 13,58% населения. Для формирования коллективного иммунитета необходимо 60%. Это цифра, после который мы можем контролировать ситуацию», - уверен эксперт.

Не последнюю роль в высоком росте заболеваемости играет и наплевательское отношение многих россиян к средствам индивидуальной защиты. Почти забыты маски и социальная дистанция.

«Сейчас в социальных сетях, и не только, много антипрививочников. Это крайне вредно в ситуации, когда мы ведем войну с коронавирусом», - предупредил Белоглазов.

Он напомнил, что гарантированно защитить от тяжелой формы коронавируса способна только вакцина, например, «Спутник». Вакцинированный человек, даже заболев ковидом, может быть уверен в том, что не умрет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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