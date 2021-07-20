Врачи из Башкирии рассказали, как болеют COVID-19 привитые

На странице одной из соцсетей жители Башкирии стали обсуждать ковид-госпиталь в городе Стерлитамак. Многие заявили, что 80% пациентов, которые там лежат, вакцинировались от коронавируса. Ситуацию прокомментировали главврач Стерлитамакской городской больницы Эльвира Гильванова и главврач Республиканской инфекционной больницы Башкирии Азат Мухаметзянов. Об этом сообщает «MedNovelty».

По словам Мухаметзянова, после вакцинации действительно есть вероятность заболеть, однако такие случаи встречаются у 1% всех госпитализированных.

«В ковид-госпитале Стерлитамака сейчас находится 220 пациентов. Из них всего несколько человек были привиты двумя компонентами вакцины. Их госпитализировали из-за симптомов заболевания, однако саму болезнь они переносят достаточно легко», - подчеркнул специалист.

Ситуацию попросили прокомментировать Эльвиру Гильванову. Она напомнила, что эффективность вакцин является не 100%, а 95-98%, потому вероятность заболеть все же есть. Кроме того, главврач обратила внимание на то, что привитые граждане расслабились и перестали носить защитные маски.

«Существует много факторов заболевания. Иммунологи выяснили, что даже после вакцинации можно заболеть, если получить сверхвирусную нагрузку. Таковая бывает, например, во время лекции в непроветриваемом кабинете, где несколько студентов активно болеют. Или же если ехать в автобусе рядом с инфицированным человеком без маски», - объяснила эксперт.

При этом Гильванова подчеркивает, что каждый случай заболевания после вакцинации рассматривается медиками в индивидуальном порядке. За пациентом внимательно наблюдают и ищут причину появления вируса. У главврача поинтересовались, действительно ли вакцинированные люди переносят заболевание в более легкой форме?

«Это так. У привитых людей не встречается цитокиновый шторм. Максимум, что случается, – это небольшой процент поражения легких», - подчеркнула она.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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