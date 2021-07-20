Врачи из Башкирии рассказали, как болеют COVID-19 привитые

Image 16+
Врачи из Башкирии рассказали, как болеют COVID-19 привитые
Здоровье

На странице одной из соцсетей жители Башкирии стали обсуждать ковид-госпиталь в городе Стерлитамак. Многие заявили, что 80% пациентов, которые там лежат, вакцинировались от коронавируса. Ситуацию прокомментировали главврач Стерлитамакской городской больницы Эльвира Гильванова и главврач Республиканской инфекционной больницы Башкирии Азат Мухаметзянов. Об этом сообщает «MedNovelty».

По словам Мухаметзянова, после вакцинации действительно есть вероятность заболеть, однако такие случаи встречаются у 1% всех госпитализированных.

«В ковид-госпитале Стерлитамака сейчас находится 220 пациентов. Из них всего несколько человек были привиты двумя компонентами вакцины. Их госпитализировали из-за симптомов заболевания, однако саму болезнь они переносят достаточно легко», - подчеркнул специалист.

Ситуацию попросили прокомментировать Эльвиру Гильванову. Она напомнила, что эффективность вакцин является не 100%, а 95-98%, потому вероятность заболеть все же есть. Кроме того, главврач обратила внимание на то, что привитые граждане расслабились и перестали носить защитные маски.

«Существует много факторов заболевания. Иммунологи выяснили, что даже после вакцинации можно заболеть, если получить сверхвирусную нагрузку. Таковая бывает, например, во время лекции в непроветриваемом кабинете, где несколько студентов активно болеют. Или же если ехать в автобусе рядом с инфицированным человеком без маски», - объяснила эксперт.

При этом Гильванова подчеркивает, что каждый случай заболевания после вакцинации рассматривается медиками в индивидуальном порядке. За пациентом внимательно наблюдают и ищут причину появления вируса. У главврача поинтересовались, действительно ли вакцинированные люди переносят заболевание в более легкой форме?

«Это так. У привитых людей не встречается цитокиновый шторм. Максимум, что случается, – это небольшой процент поражения легких», - подчеркнула она.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Врачи из Башкирии рассказали, как болеют COVID-19 привитые

Сегодня, 09:55

Врач Белоглазов рассказал, почему растет заболеваемость COVID-19 в условиях массовой вакцинации

Вчера, 22:50

Президент «Лиги защиты врачей» выступил против обязательной вакцинации

Вчера, 19:10

Врач Землянухина назвала лекарства, необходимые после вакцинации от коронавируса COVID-19

Вчера, 13:55

Адвокат рассказал, как непривитому от COVID-19 добиться медицинской помощи

Вчера, 09:15

The Telegraph: Великобритания отказалась от планов по вакцинации детей от COVID-19

18-07-2021, 09:50

Ученый Печковский призвал давать медотводы от вакцинации людям с антителами

18-07-2021, 08:05

SAGE: французский бета-вариант коронавируса способен уклоняться от вакцин

18-07-2021, 07:20

Академик РАН Виталий Зверев объяснил, почему переболевшим коронавирусом COVID-19 не нужна вакцина

17-07-2021, 20:40

Эксперт Васин: Случаи тяжелобольных среди привитых возможны, летальные тоже

17-07-2021, 09:50

Врач Логина рассказала, как облегчить состояние после прививки от коронавируса COVID-19

16-07-2021, 12:35

Профессор Хасанова заявила, что Россия стала мощным плацдармом для селекции новых вариантов коронавируса

16-07-2021, 12:20

Вирусолог Викулов объяснил необходимость зарубежных вакцин от COVID-19 в России

16-07-2021, 08:35

Доктор медицинских наук Царенко удивился погоней россиян за вакциной «КовиВак»

16-07-2021, 00:00

Доктор медицинских наук Шафалинов выступил против вакцинаторов

15-07-2021, 17:40

ВОЗ настаивает, что ревакцинация не нужна: что думают об этом врачи

15-07-2021, 16:10

Академик РАН Зверев: Детскую версию «Спутника V» создавали интуитивно

15-07-2021, 09:35

Уфимский врач Глеб Глебов назвал препараты, которые необходимо принимать при COVID-19

15-07-2021, 08:35

В Роспотребнадзоре рассказали о заблуждениях, связанных с вакциной «ЭпиВакКорона»

14-07-2021, 20:55

Эксперт рассказал, почему врачи не доверяют вакцинам от коронавируса COVID-19

14-07-2021, 16:45

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
В Москве не исключают прорыв талибов из Афганистана к Оренбургу
  • 18-07-2021, 16:00

В Москве не исключают прорыв талибов из Афганистана к Оренбургу

Неожиданный визит в Москву на прошлой неделе делегации запрещенной в России организации «Талибан» во главе с Шахабуддином Делаваром - это, прежде

Юрист Новакова: При регистрации вакцин были допущены грубые нарушения
  • 17-07-2021, 20:35

Юрист Новакова: При регистрации вакцин были допущены грубые нарушения

Российский юрист Наталья Новакова сообщила о серьезных нарушениях, которые были совершены при регистрации отечественных вакцин от коронавируса.

Академик РАН Виталий Зверев объяснил, почему переболевшим коронавирусом COVID-19 не нужна вакцина
  • 17-07-2021, 20:40

Академик РАН Виталий Зверев объяснил, почему переболевшим коронавирусом COVID-19 не нужна вакцина

Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев уверен, что те люди, которые переболели

Президент «Лиги защиты врачей» выступил против обязательной вакцинации
  • Вчера, 19:10

Президент «Лиги защиты врачей» выступил против обязательной вакцинации

Президент «Лиги защиты врачей», кандидат медицинских наук Семен Гальперин отреагировал на громкое заявление известного педиатра-иммунолога Андрея

Врач Дмитриев: Вакцинация не защищает от COVID-19, но власти ее продавливают
  • Вчера, 23:05

Врач Дмитриев: Вакцинация не защищает от COVID-19, но власти ее продавливают

Как заявил врач, эксперт в области медицины Михаил Дмитриев, вакцинация не привела к тому, чего от нее ждали: она не помогает сдерживать

Ученый Печковский призвал давать медотводы от вакцинации людям с антителами
  • 18-07-2021, 08:05

Ученый Печковский призвал давать медотводы от вакцинации людям с антителами

Российский ученый, молекулярный биолог Евгений Печковский сообщил об опасности проведения вакцинации для людей, которые уже имеют высокий титр

Новости партнеров
Новости партнеров
Адвокат рассказал, как непривитому от COVID-19 добиться медицинской помощи
  • Вчера, 09:15

Адвокат рассказал, как непривитому от COVID-19 добиться медицинской помощи

В России начали вводить ограничения для невакцинированных от коронавируса: в ряде регионов те, у кого нет прививки от COVID-19, не смогут пройти

Розофф: В битве за Атлантику страны НАТО используют стратегию Третьего рейха для победы над Россией
  • 18-07-2021, 20:55

Розофф: В битве за Атлантику страны НАТО используют стратегию Третьего рейха для победы над Россией

Американский военный аналитик, основатель организации Stop NATO Рик Розофф в статье для портала Anti-Bellum сообщил, что США и НАТО открыто угрожают

Волна дефолтов: Китай запускает новый кризис
  • Вчера, 11:50

Волна дефолтов: Китай запускает новый кризис

В Китае наблюдается волна дефолтов по корпоративному долгу. И она рискует повергнуть мировую экономику в депрессию. О таком риске аналитики МВФ и

Хорваты заподозрили Россию в подготовке к новой войне за Черное море
  • Вчера, 15:10

Хорваты заподозрили Россию в подготовке к новой войне за Черное море

НАТО масштабными морскими учениями в Черном море и инциденте с британским эсминцем, который вряд ли был импровизацией, заявляет о своем намерении