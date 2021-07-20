Доктор медицинских наук Еделев: заявления о необходимости привить всех малограмотны

Неожиданный визит в Москву на прошлой неделе делегации запрещенной в России организации «Талибан» во главе с Шахабуддином Делаваром - это, прежде
Российский юрист Наталья Новакова сообщила о серьезных нарушениях, которые были совершены при регистрации отечественных вакцин от коронавируса.
Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев уверен, что те люди, которые переболели
Президент «Лиги защиты врачей», кандидат медицинских наук Семен Гальперин отреагировал на громкое заявление известного педиатра-иммунолога Андрея
Как заявил врач, эксперт в области медицины Михаил Дмитриев, вакцинация не привела к тому, чего от нее ждали: она не помогает сдерживать
Российский ученый, молекулярный биолог Евгений Печковский сообщил об опасности проведения вакцинации для людей, которые уже имеют высокий титр
В России начали вводить ограничения для невакцинированных от коронавируса: в ряде регионов те, у кого нет прививки от COVID-19, не смогут пройти
Американский военный аналитик, основатель организации Stop NATO Рик Розофф в статье для портала Anti-Bellum сообщил, что США и НАТО открыто угрожают
В Китае наблюдается волна дефолтов по корпоративному долгу. И она рискует повергнуть мировую экономику в депрессию. О таком риске аналитики МВФ и
НАТО масштабными морскими учениями в Черном море и инциденте с британским эсминцем, который вряд ли был импровизацией, заявляет о своем намерении
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