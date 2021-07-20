Доктор медицинских наук Еделев: заявления о необходимости привить всех малограмотны

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Доктор медицинских наук Еделев: заявления о необходимости привить всех малограмотны
Здоровье

Массовая вакцинация в России продвигается не так успешно, как планировали власти.

Почему люди не спешат вакцинироваться, рассказывает Царьград.

Так, в России уже вводятся ограничения для невакцинированных граждан. Глава Роспотребнадзора Анна Попова прямым текстом заявила, что необходимо привить от коронавируса буквально все население России, хотя это невозможно в принципе, так как не всем можно вакцинироваться.

Как отметил доктор медицинских наук Дмитрий Еделев, заявления о необходимости привить всех малограмотны. Он объяснил, что около 10% людей имеют противопоказания к прививкам, в том числе и к вакцинам от коронавируса. Это определенные проблемы со здоровьем, аллергии, беременность. Нельзя вакцинировать и детей, хотя уже начались тестирования вакцины на подростках.


Интересно, что врач городской клинической больницы № 71 Москвы Александр Мясников утверждает о том, что «медотвода от прививок быть не может», а людей, у которых вакцина вызывает анафилактический шок крайне мало.

«На самом деле, чтобы вы понимали, медотвода от прививок быть не может. Их практически нет. Я не знаю таких состояний. Что, рак – ради Бога. Химиотерапия – да, она будет меньше работать. Даже анафилактический шок у человека был, а если у него множественные факторы риска и он может умереть, значит, надо делать в условиях, так сказать, реанимационных, но делать», - заявил Мясников.

Но некоторые эксперты уже не боятся говорить о «засекреченном» эффекте вакцинации от COVID-19. Минздрав, в свою очередь, назвал побочные реакции на вакцинацию. Так, среди осложнений могут наблюдаться абсцесс или флегмона в месте укола, шоковая реакция от прививки, судороги. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что при плохом самочувствии после прививки вызвать скорую помощь.

Доктор медицинских наук Владислав Шафалинов подчеркнул, что говорить об абсолютной безопасности вакцин нельзя. Он считает «чушью» мнение о том, что после вакцинации никто не умирает.

«Это чушь. Мне бы в глаза человеку посмотреть, который это говорит. Да люди уже и так всё знают, им бесполезно лапшу на уши вешать. Конечно, и после вакцинации люди болеют, некоторые – очень тяжело, а кто-то и умирает», – пояснил Владислав Шафалинов.

Он добавил, что в числе его знакомых были и те, кто имел хороший показатель антител, но это не спасло их от смерти от коронавируса.

Поэтому перед вакцинацией важно обследоваться и выяснить, нет ли противопоказаний к конкретному препарату, который выбран для вакцинации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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