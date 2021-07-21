Доктор медицинских наук рассказал, почему вирусолога Альтштейна не допустили до эфира по вакцинации

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Доктор медицинских наук рассказал, почему вирусолога Альтштейна не допустили до эфира по вакцинации
Здоровье

Доктор медицинских наук, профессор Александр Редько рассказал, как был сорван важный эфир по вопросам вакцинации, в котором его оппонентом по должен был быть вирусолог Анатолий Альтштейн.

По мнению Редько, тогда эфир запретили, чтобы не прозвучали неудобные темы. Он уверен, что ученого попросту подставили, передает Царьград.

В итоге многие аспекты вакцинации чиновники продолжают скрывать. Несмотря на сомнительную эффективность вакцин и массу вопросов по вакцинации, в стране идет принудительная вакцинация, отмечает Редько.

Редько отметил, что в эфире программы, которую провела Ксения Собчак, тема коронавируса и вакцинации не была раскрыта до конца, ведь особо острые моменты так и не вышли в эфир.


«Анатолий Давидович приехал, а Минздрав ему позвонил и сказал: нет, нельзя, ты выступать не будешь, пусть кто-нибудь там другой выступает, а НИИ Гамалеи выступать не будет. Это о чём говорит? И это объявлено в эфире, и Собчак трижды об этом сказала в ходе эфира, они там подставили микробиолога», - рассказал Редько.

В эфире с Редько обсуждалась законность введения обязательной вакцинации. Но, как оказалось, приглашенные эксперты не компетентны в юридических вопросах. В частности, они отказались обсуждать нарушения Конституции, конвенций и кодекса, а также 323-го закона и 157-го закона об иммунопрофилактике.

По словам Редько, теперь его даже могут посадить, поскольку он продолжает говорить правду об вакцинации.

Отметим, Альтштейн поддерживает вакцинацию. Он неоднократно говорил о том, что вакцины эффективны и против новых штаммов, поэтому бояться вакцинации не нужно.

 

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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