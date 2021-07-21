Эпидемиолог Елена Хорькова объяснила, зачем нужна вакцинация, если все равно можно заболеть

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Эпидемиолог Елена Хорькова объяснила, зачем нужна вакцинация, если все равно можно заболеть
Здоровье

Вакцинация от коронавируса вызывает немало вопросов. Многие россияне, планирующие пройти вакцинацию,  не понимают, почему врачи  не отправляют  делать тест на антитела. Если они очень высокие, то вакцина только навредит организму.

Граждане также спрашивают: стоит ли вообще делать прививку, если все равно есть риск заболеть? На эти вопросы ответила главный внештатный эпидемиолог Ленинградской области Елена Хорькова. Как она сказала, медики пока не имеют маркера, показывающего, какой уровень антител считается защитным. Поэтому вакцинация проводится без определения уровня антител.

После заболевания защита действует около шести месяцев. После этого времени следует привиться, независимо от уровня антител. Заражаются и люди с антителами, и те, у которых их нет. Поэтому уровень антител сейчас ничего не значит, подчеркнула врач.


После вакцинации человек все же может заболеть. Многое зависит от особенности организма и дозы возбудителя, с которой встретился организм при контакте. Вакцина не может дать стопроцентную защиту, но она позволяет  перенести заболевание в более легкой форме.

Как отметила эпидемиолог, заболевание может привести к инвалидности или смерти. Причем болеют и молодые, и пожилые. 

Каждый прошедший вакцинацию гражданин заносится в федеральный регистр привитых против ковид. Таким образом можно отслеживать состояние пациентов. Медики наблюдают всех, кто внесен в регистр, и видят, как человек среагировал на прививку. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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