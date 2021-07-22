Вирусолог РАН Зверев объяснил россиянам, когда нельзя делать прививку от COVID-19

Массовая вакцинация в России продвигается не так успешно, как планировали власти. Почему люди не спешат вакцинироваться, рассказывает Царьград . Так,
Как заявил врач, эксперт в области медицины Михаил Дмитриев, вакцинация не привела к тому, чего от нее ждали: она не помогает сдерживать
Доктор медицинских наук, профессор Александр Редько рассказал, как был сорван важный эфир по вопросам вакцинации, в котором его оппонентом по должен
Новый российский военный самолет Checkmate, который был анонсирован как прототип, макет или экспериментальный образец, раскритиковали на Западе.
Журналист из Италии Дэвид Сенсиотти на страницах портала The Aviationist рассказал о сходстве таинственного российского истребителя с самолетом из
Вакцинация от коронавируса вызывает немало вопросов. Многие россияне, планирующие пройти вакцинацию, не понимают, почему врачи не отправляют делать
На странице одной из соцсетей жители Башкирии стали обсуждать ковид-госпиталь в городе Стерлитамак. Многие заявили, что 80% пациентов, которые там
В Екатеринбурге сотрудники Сбербанка столкнулись с принудительной вакцинацией. Как сообщает информационный ресурс E1.RU , сейчас в Свердловской
Заместитель заведующего кафедрой военно-полевой хирургии в Государственном институте усовершенствования врачей Минобороны РФ Владислав Шафалинов
На фоне продолжающейся неслабыми темпами массовой вакцинации от коронавируса каждый новый день приносит все большее количество больных. Причину
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