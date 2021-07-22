Вирусолог РАН Зверев объяснил россиянам, когда нельзя делать прививку от COVID-19

Эксперт объяснил, когда прививка против коронавируса противопоказана.

По словам академика РАН, доктора биологических наук Виталия Зверева, остановить коронавирусную инфекцию поможет вакцинация. При этом в первую очередь в прививке нуждаются люди из группы риска. Зверев предупредил, что перед вакцинацией обязательно нужна консультация врача и отсутствие «антителозависимого усиления инфекции».

Как разъяснил специалист, переболевшие индийским штаммом могут иметь более полноценный иммунитет, чем те, кто сделал прививки. Объясняется это тем, что в борьбе с очень агрессивным вирусом в организме сформировался мощный титр антител. Поэтому когда такой переболевший человек месяца через 2-3 надумает сделать прививку, он может получить антителозависимое усиление инфекции.

«Такое явление происходит тогда, когда у пациента уже начал формироваться иммунный ответ на заболевание — а в этот момент он ставит прививку. В этом случае эффект может быть неожиданным, вплоть до появления серьезных побочных осложнений. Поэтому решение о прививке должен принимать непосредственно медработник, исходя из физического состояния конкретного пациента, — но не сам человек самостоятельно», - объяснил специалист.

Ослабление естественного иммунитета может произойти через 6-7 месяцев после выздоровления от дельты. После этого уже можно прививаться, тем самым вновь усиливая защиту организма.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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