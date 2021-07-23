Доктор наук Еделев объяснил цинизм вакцинации в России

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Доктор наук Еделев объяснил цинизм вакцинации в России
Здоровье
Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев в эфире программы «Вакцина правды», которая выходит на телеканале «ЦарьГрад», объяснил цинизм обязательной вакцинации в России. Вначале он спросил, можно ли говорить с голубых экранов правду, а затем заявил, что все упирается в деньги.

Дмитрий Еделев указал на разницу между обязательной и добровольной вакцинацией. По его словам, первая подразумевает лечение всех осложнений после вакцины за государственный счет. Кроме этого, в случае летального исхода власти обязаны выплачивать компенсации. 

В случае добровольной вакцинации у государства таких издержек не будет. Если гражданин принял решение прививаться самостоятельно, следовательно, и за последствия должен отвечать сам.

Кроме этого, Еделев отметил, что в стране очень мало рассказывают о побочных эффектах вакцинации. Между тем в перечне медотвода значится 11 позиций.

Ознакомиться с полным списком можно на специализированных медицинских порталах, где опубликованы регистрационные удостоверения на отечественные вакцины.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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