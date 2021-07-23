Врачи требуют расширить список медотводов от вакцинации против COVID-19

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Врачи требуют расширить список медотводов от вакцинации против COVID-19
Здоровье

Введение обязательной вакцинации от коронавируса для работников определенных категорий в ряде российских регионов встревожило граждан с хроническими заболеваниями. Особенно тех, у кого оно не одно, а несколько - так называемый «букет».

Решение о медотводе от вакцинации принимает лечащий врач, но получить его не так уж легко. Тем более что список противопоказаний у российских вакцин сравнительно небольшой, а «хроникам», как следует из документа, нельзя прививаться в периоды обострений. Во время ремиссии ставить вакцину можно, но окончательное решение за лечащим врачом.

Медики призывают расширить список противопоказаний, поскольку, по их словам, их гораздо больше, нежели полагают в Минздраве РФ.

Завкафедрой эндокринологии и холистической медицины ФНМО МИ РУДН, профессор Светлана Калинченко в эфире ОСН заявила, к примеру, что категорически нельзя ставить вакцину людям с истощенными надпочечниками.


«То есть когда имеется дефицит главного гормона иммунитета кортизола, что имеет место при всех аутоиммунных заболеваниях. Вакцинация у них усугубляет надпочечниковую недостаточность, при которой легко и быстро умирают. Недостаток альдостерона способствует избыточному выведению натрия из организма и задержке калия. На фоне электролитного дисбаланса прогрессирует обезвоживание, развиваются расстройства в системе кровообращения и пищеварения», ? пояснила эндокринолог.

Сергей Нурисламов, врач-нейрофизиолог, настаивает на том, что с вакцинацией не стоит спешить некоторым пациентам неврологов. По крайней мере, хотя бы до момента стабилизации состояния.

Медик категорически не рекомендует прививаться при любых острых состояниях, нарушениях деятельности почек, печени и сердца.

«Необходимо смотреть на мочевую кислоту и креатинин. Если имеются воспаления, то вакцинацию от ковид лучше отложить. Если перед нами стоит задача вакцинировать всех, то пациентов с хроническими заболеваниями сначала следует подлечить», - говорит врач.

Больным с гламеропатиями, гламеронефритами, падагрической почкой невролог порекомендовал не спешить ставить прививку.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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