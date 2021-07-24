В американском штате Колорадо выявили чуму

В США 10-летний ребенок ушел из жизни из-за заболевания чумой. Об этом сообщает телеканал WGN9.

Проверка, проведенная Департаментом здравоохранения и окружающей среды штата Колорадо после смерти мальчика, показала, что в шести округах штата лабораторно подтверждены сообщения о чуме у животных и блох.

Бактерии чумы передаются человеку через укусы инфицированных блох или при прямом контакте с инфицированными животными. Важно отметить, что на данный момент при своевременном оказании медицинской помощи чума лечится как у людей, так и у животных.

Первыми симптомами чумы могут быть высокая температура и увеличение лимфатических узлов.

Специалисты рекомендуют избегать контактов с грызунами, в том числе с белками. Нельзя трогать больных или мертвых животных. Важно дома хранить продукты так, чтобы к ним не могли добраться животные. Если же домашние питомцы начинают болеть, то их безотлагательно необходимо показать ветеринару.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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