Новый вариант коронавируса: британские ученые пообещали рост числа заражений

Заместитель заведующего кафедрой военно-полевой хирургии в Государственном институте усовершенствования врачей Минобороны РФ Владислав Шафалинов
Введение обязательной вакцинации от коронавируса для работников определенных категорий в ряде российских регионов встревожило граждан с хроническими
Неподалеку от афгано-таджикской границы размещенная в Таджикистане 201-я российская военная база начала крупные военные учения. Одновременно с этим
Вакцинация от коронавируса вызывает немало вопросов. Многие россияне, планирующие пройти вакцинацию, не понимают, почему врачи не отправляют делать
В США пандемия коронавируса обнажила множество проблем, которые усилили раскол общества. Все больше штатов высказывают свое недовольство политикой
В Екатеринбурге сотрудники Сбербанка столкнулись с принудительной вакцинацией. Как сообщает информационный ресурс E1.RU , сейчас в Свердловской
Сенатор США Рон Джонсон 21 июля в интервью Марии Бартиромо на Fox News рассказал о заражении COVID-19 после вакцинации. Он сообщил, что процент
Аналитики турецкого издания «Haber7» сообщили о новой возможной оружейной сделке Турции с Украиной. Указывается, что Анкара может продать Киеву
В США 10-летний ребенок ушел из жизни из-за заболевания чумой. Об этом сообщает телеканал WGN9. Проверка, проведенная Департаментом здравоохранения и
Введение обязательной вакцинации в некоторых российских регионах стало большой проблемой для многих граждан. Сотрудники разных компаний жалуются на
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