Новый вариант коронавируса: британские ученые пообещали рост числа заражений

Image 16+
Новый вариант коронавируса: британские ученые пообещали рост числа заражений
Здоровье

С минувшей недели в Великобритании было зарегистрировано более 30 тысяч новых случаев дельта-штамма, сообщает Sky News. В Индии этот вариант возник и стал доминирующим. На дельта в Британии сейчас приходится 99 процентов новых заражений, он подпитывает третью волну пандемии. 

Британские эксперты из правительственной консультативной Научной группы по моделированию пандемического гриппа (Spi-M) считают, что службы тестирования на коронавирус вскоре будут перегружены и не смогут справляться с объемами работы из-за стремительного роста числа новых заражений. 

В правительстве уже предложили ежедневно тестировать работников жизненно важных секторов экономики. Также власти захотели разрешить всем привитым, кто пройдет ПЦР-тест и получит отрицательный результат, не отправляться на изоляцию.

Предупреждение Spi-M прозвучало на фоне расследования Общественным здравоохранением Великобритании нового штамма B.1.621.

На сейчас известно уже минимум о 16 случаях. В основном, все они были завозными - в местных общинах инфекция не передавалась.

Штамм, о котором идет речь, ранее был выявлен в Колумбии, США и Испании, пишет Московский комсомолец. Информации о нем крайне мало, доказательства предположений того, что он является более заразным и может обходить вакцины, на данный момент отсутствуют.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
В американском штате Колорадо выявили чуму

Сегодня, 09:15

Врачи требуют расширить список медотводов от вакцинации против COVID-19

Вчера, 19:40

Доктор наук Еделев объяснил цинизм вакцинации в России

Вчера, 08:50

Вирусолог РАН Зверев объяснил россиянам, когда нельзя делать прививку от COVID-19

22-07-2021, 20:10

Эпидемиолог Елена Хорькова объяснила, зачем нужна вакцинация, если все равно можно заболеть

21-07-2021, 15:15

Доктор медицинских наук рассказал, почему вирусолога Альтштейна не допустили до эфира по вакцинации

21-07-2021, 07:40

Доктор медицинских наук Еделев: заявления о необходимости привить всех малограмотны

20-07-2021, 14:50

Врачи из Башкирии рассказали, как болеют COVID-19 привитые

20-07-2021, 09:55

Врач Белоглазов рассказал, почему растет заболеваемость COVID-19 в условиях массовой вакцинации

19-07-2021, 22:50

Президент «Лиги защиты врачей» выступил против обязательной вакцинации

19-07-2021, 19:10

Врач Землянухина назвала лекарства, необходимые после вакцинации от коронавируса COVID-19

19-07-2021, 13:55

Адвокат рассказал, как непривитому от COVID-19 добиться медицинской помощи

19-07-2021, 09:15

The Telegraph: Великобритания отказалась от планов по вакцинации детей от COVID-19

18-07-2021, 09:50

Ученый Печковский призвал давать медотводы от вакцинации людям с антителами

18-07-2021, 08:05

SAGE: французский бета-вариант коронавируса способен уклоняться от вакцин

18-07-2021, 07:20

Академик РАН Виталий Зверев объяснил, почему переболевшим коронавирусом COVID-19 не нужна вакцина

17-07-2021, 20:40

Эксперт Васин: Случаи тяжелобольных среди привитых возможны, летальные тоже

17-07-2021, 09:50

Врач Логина рассказала, как облегчить состояние после прививки от коронавируса COVID-19

16-07-2021, 12:35

Профессор Хасанова заявила, что Россия стала мощным плацдармом для селекции новых вариантов коронавируса

16-07-2021, 12:20

Вирусолог Викулов объяснил необходимость зарубежных вакцин от COVID-19 в России

16-07-2021, 08:35

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Военный врач Шафалинов назвал ревакцинацию от COVID-19 безумием
  • 22-07-2021, 17:05

Военный врач Шафалинов назвал ревакцинацию от COVID-19 безумием

Заместитель заведующего кафедрой военно-полевой хирургии в Государственном институте усовершенствования врачей Минобороны РФ Владислав Шафалинов

Врачи требуют расширить список медотводов от вакцинации против COVID-19
  • Вчера, 19:40

Врачи требуют расширить список медотводов от вакцинации против COVID-19

Введение обязательной вакцинации от коронавируса для работников определенных категорий в ряде российских регионов встревожило граждан с хроническими

Талибы испугались российских учений у границ Афганистана
  • 22-07-2021, 22:30

Талибы испугались российских учений у границ Афганистана

Неподалеку от афгано-таджикской границы размещенная в Таджикистане 201-я российская военная база начала крупные военные учения. Одновременно с этим

Эпидемиолог Елена Хорькова объяснила, зачем нужна вакцинация, если все равно можно заболеть
  • 21-07-2021, 15:15

Эпидемиолог Елена Хорькова объяснила, зачем нужна вакцинация, если все равно можно заболеть

Вакцинация от коронавируса вызывает немало вопросов. Многие россияне, планирующие пройти вакцинацию, не понимают, почему врачи не отправляют делать

Все больше американцев поддерживают идею распада США
  • Вчера, 09:25

Все больше американцев поддерживают идею распада США

В США пандемия коронавируса обнажила множество проблем, которые усилили раскол общества. Все больше штатов высказывают свое недовольство политикой

Сотрудник Сбербанка рассказал о принудительно-добровольной вакцинации от COVID-19
  • 22-07-2021, 08:15

Сотрудник Сбербанка рассказал о принудительно-добровольной вакцинации от COVID-19

В Екатеринбурге сотрудники Сбербанка столкнулись с принудительной вакцинацией. Как сообщает информационный ресурс E1.RU , сейчас в Свердловской

Новости партнеров
Новости партнеров
Сенатор Джонсон: в Израиле заражаются COVID-19 после вакцинации
  • 22-07-2021, 08:10

Сенатор Джонсон: в Израиле заражаются COVID-19 после вакцинации

Сенатор США Рон Джонсон 21 июля в интервью Марии Бартиромо на Fox News рассказал о заражении COVID-19 после вакцинации. Он сообщил, что процент

Турция может продать Украине комплексы ПВО «Коркут»
  • 21-07-2021, 21:05

Турция может продать Украине комплексы ПВО «Коркут»

Аналитики турецкого издания «Haber7» сообщили о новой возможной оружейной сделке Турции с Украиной. Указывается, что Анкара может продать Киеву

В американском штате Колорадо выявили чуму
  • Сегодня, 09:15

В американском штате Колорадо выявили чуму

В США 10-летний ребенок ушел из жизни из-за заболевания чумой. Об этом сообщает телеканал WGN9. Проверка, проведенная Департаментом здравоохранения и

Юрист объяснил, кого могут отстранить от работы за отказ привиться от коронавируса
  • 21-07-2021, 22:10

Юрист объяснил, кого могут отстранить от работы за отказ привиться от коронавируса

Введение обязательной вакцинации в некоторых российских регионах стало большой проблемой для многих граждан. Сотрудники разных компаний жалуются на