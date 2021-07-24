Новый вариант коронавируса: британские ученые пообещали рост числа заражений

С минувшей недели в Великобритании было зарегистрировано более 30 тысяч новых случаев дельта-штамма, сообщает Sky News. В Индии этот вариант возник и стал доминирующим. На дельта в Британии сейчас приходится 99 процентов новых заражений, он подпитывает третью волну пандемии.

Британские эксперты из правительственной консультативной Научной группы по моделированию пандемического гриппа (Spi-M) считают, что службы тестирования на коронавирус вскоре будут перегружены и не смогут справляться с объемами работы из-за стремительного роста числа новых заражений.

В правительстве уже предложили ежедневно тестировать работников жизненно важных секторов экономики. Также власти захотели разрешить всем привитым, кто пройдет ПЦР-тест и получит отрицательный результат, не отправляться на изоляцию.

Предупреждение Spi-M прозвучало на фоне расследования Общественным здравоохранением Великобритании нового штамма B.1.621.

На сейчас известно уже минимум о 16 случаях. В основном, все они были завозными - в местных общинах инфекция не передавалась.

Штамм, о котором идет речь, ранее был выявлен в Колумбии, США и Испании, пишет Московский комсомолец. Информации о нем крайне мало, доказательства предположений того, что он является более заразным и может обходить вакцины, на данный момент отсутствуют.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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