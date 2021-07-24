Врач Циони: 70% тяжелых случаев заболевания коронавирусом в Израиле выявлены у вакцинированных

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Врач Циони: 70% тяжелых случаев заболевания коронавирусом в Израиле выявлены у вакцинированных
Здоровье

Массовую вакцинацию от коронавируса в Израиле во многих странах считали образцом для подражания. Сейчас же в ее эффективности многие начинают сомневаться.

Австрийское издание Wochenblick поделилось мнением врача-терапевта из Израиля Рафаэля Циони о массовой вакцинации, которое он изложил в своем Твиттер.

Медик оперирует данными Минздрава Израиля по госпитализированным в период с 4-11 июля и за предшествующую неделю. Он особо подчеркивает, что полностью привитых среди попавших в больницу людей 85 процентов.

Получается, что вакцина почти не защищает привитых.

«Похоже, что эффективность близка к нулю», - отмечает Циони.

Врач опубликовал график с обозначенным показателем числа госпитализаций и тяжелых случаев в Израиле в течение трех последних недель. И он, по его мнению, доказывает, что вакцина не защищает и от тяжелой формы коронавируса.

Циони проанализировал 201 случай госпитализации. Из этого числа привитых людей оказалось 129 людей (64 процента), а непривитых - 62 (30 процентов).

У 89 людей из 201 коронавирус протекал в тяжелой форме. Из них 62 были полностью вакцинированы (это 70 процентов), и только 25 (28 процентов) непривиты.

Стало быть, вакцина на основе матричной РНК Pfizer оказалась еще менее эффективной в отношении штамма дельта, нежели об этом заявляют в Минздраве Израиля. Хотя, причина вспышки в стране многими специалистами видится не только в вакцине. В первую очередь, главными виновниками являются сами люди, которые почувствовали себя в полной безопасности после вакцинации, расслабились и перестали соблюдать элементарные меры предосторожности, в том числе носить маски и соблюдать правила социальной дистанции.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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