Доктор Мелоун: Американские власти скрывают вредные последствия вакцинации

Image 16+
Доктор Мелоун: Американские власти скрывают вредные последствия вакцинации
Здоровье / В Мире

Один из создателей мРНК вакцинации доктор Роберт Мелоун заявил, что CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США) скрывает негативные последствия вакцин против коронавируса от общественности. Об этом сообщает «Красная весна».

У эксперта поинтересовались, являются ли вакцины от коронавируса токсичными, на что он ответил, что любой препарат в какой-то степени токсичен.


«Имеется ряд доказательств, что шипованный белок, экспрессируемый вакцинами, вызывает токсичность у маленькой категории людей. Но насколько многочисленно это подмножество – неизвестно», - обратил внимание Мелоун.

Ученый признался, что люди не владеют точной информацией о количестве пациентов, которым вакцинация нанесла вред, так как CDC редактирует данные с целью сокрытия реального масштаба проблемы.

«Некоторые мои коллеги в правительстве за несколько месяцев до того, как была раскрыта кардиотоксичность вакцин, уже знали об этой проблеме», - подчеркнул эксперт.

У Мелоуна поинтересовались, откуда же ему известно о том, что CDC предоставляет заниженные данные о числе жертв вакцинации. Он рассказал о существовании людей, которые покупают данные баз медицинских страховок Medicare и Medicaid, после чего отправляют их на анализ статистикам. Благодаря этому анализу получилось выявить кардиотоксичность вакцин задолго до того, как люди стали страдать от воспаления сердца. Собственно, этот же анализ дает основания полагать, что число людей, пострадавших от вакцинации в США, существенно занижено.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Врач Циони: 70% тяжелых случаев заболевания коронавирусом в Израиле выявлены у вакцинированных

Сегодня, 19:40

Новый вариант коронавируса: британские ученые пообещали рост числа заражений

Сегодня, 14:30

В американском штате Колорадо выявили чуму

Сегодня, 09:15

Врачи требуют расширить список медотводов от вакцинации против COVID-19

Вчера, 19:40

Доктор наук Еделев объяснил цинизм вакцинации в России

Вчера, 08:50

Вирусолог РАН Зверев объяснил россиянам, когда нельзя делать прививку от COVID-19

22-07-2021, 20:10

Эпидемиолог Елена Хорькова объяснила, зачем нужна вакцинация, если все равно можно заболеть

21-07-2021, 15:15

Доктор медицинских наук рассказал, почему вирусолога Альтштейна не допустили до эфира по вакцинации

21-07-2021, 07:40

Доктор медицинских наук Еделев: заявления о необходимости привить всех малограмотны

20-07-2021, 14:50

Врачи из Башкирии рассказали, как болеют COVID-19 привитые

20-07-2021, 09:55

Врач Белоглазов рассказал, почему растет заболеваемость COVID-19 в условиях массовой вакцинации

19-07-2021, 22:50

Президент «Лиги защиты врачей» выступил против обязательной вакцинации

19-07-2021, 19:10

Врач Землянухина назвала лекарства, необходимые после вакцинации от коронавируса COVID-19

19-07-2021, 13:55

Адвокат рассказал, как непривитому от COVID-19 добиться медицинской помощи

19-07-2021, 09:15

The Telegraph: Великобритания отказалась от планов по вакцинации детей от COVID-19

18-07-2021, 09:50

Ученый Печковский призвал давать медотводы от вакцинации людям с антителами

18-07-2021, 08:05

SAGE: французский бета-вариант коронавируса способен уклоняться от вакцин

18-07-2021, 07:20

Академик РАН Виталий Зверев объяснил, почему переболевшим коронавирусом COVID-19 не нужна вакцина

17-07-2021, 20:40

Эксперт Васин: Случаи тяжелобольных среди привитых возможны, летальные тоже

17-07-2021, 09:50

Врач Логина рассказала, как облегчить состояние после прививки от коронавируса COVID-19

16-07-2021, 12:35

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Военный врач Шафалинов назвал ревакцинацию от COVID-19 безумием
  • 22-07-2021, 17:05

Военный врач Шафалинов назвал ревакцинацию от COVID-19 безумием

Заместитель заведующего кафедрой военно-полевой хирургии в Государственном институте усовершенствования врачей Минобороны РФ Владислав Шафалинов

Врачи требуют расширить список медотводов от вакцинации против COVID-19
  • Вчера, 19:40

Врачи требуют расширить список медотводов от вакцинации против COVID-19

Введение обязательной вакцинации от коронавируса для работников определенных категорий в ряде российских регионов встревожило граждан с хроническими

Талибы испугались российских учений у границ Афганистана
  • 22-07-2021, 22:30

Талибы испугались российских учений у границ Афганистана

Неподалеку от афгано-таджикской границы размещенная в Таджикистане 201-я российская военная база начала крупные военные учения. Одновременно с этим

Все больше американцев поддерживают идею распада США
  • Вчера, 09:25

Все больше американцев поддерживают идею распада США

В США пандемия коронавируса обнажила множество проблем, которые усилили раскол общества. Все больше штатов высказывают свое недовольство политикой

Сотрудник Сбербанка рассказал о принудительно-добровольной вакцинации от COVID-19
  • 22-07-2021, 08:15

Сотрудник Сбербанка рассказал о принудительно-добровольной вакцинации от COVID-19

В Екатеринбурге сотрудники Сбербанка столкнулись с принудительной вакцинацией. Как сообщает информационный ресурс E1.RU , сейчас в Свердловской

Первые гиперзвуковые ракеты США будут нацелены на Россию и Китай
  • Сегодня, 10:55

Первые гиперзвуковые ракеты США будут нацелены на Россию и Китай

Испытания Россией гиперзвуковой ракеты «Циркон» возмутили США. Не прокомментировать данное событие в стране просто не могли. Представитель Пентагона

Новости партнеров
Новости партнеров
Сенатор Джонсон: в Израиле заражаются COVID-19 после вакцинации
  • 22-07-2021, 08:10

Сенатор Джонсон: в Израиле заражаются COVID-19 после вакцинации

Сенатор США Рон Джонсон 21 июля в интервью Марии Бартиромо на Fox News рассказал о заражении COVID-19 после вакцинации. Он сообщил, что процент

В американском штате Колорадо выявили чуму
  • Сегодня, 09:15

В американском штате Колорадо выявили чуму

В США 10-летний ребенок ушел из жизни из-за заболевания чумой. Об этом сообщает телеканал WGN9. Проверка, проведенная Департаментом здравоохранения и

Юрист объяснил, кого могут отстранить от работы за отказ привиться от коронавируса
  • 21-07-2021, 22:10

Юрист объяснил, кого могут отстранить от работы за отказ привиться от коронавируса

Введение обязательной вакцинации в некоторых российских регионах стало большой проблемой для многих граждан. Сотрудники разных компаний жалуются на

Врач Циони: 70% тяжелых случаев заболевания коронавирусом в Израиле выявлены у вакцинированных
  • Сегодня, 19:40

Врач Циони: 70% тяжелых случаев заболевания коронавирусом в Израиле выявлены у вакцинированных

Массовую вакцинацию от коронавируса в Израиле во многих странах считали образцом для подражания. Сейчас же в ее эффективности многие начинают