Доктор Мелоун: Американские власти скрывают вредные последствия вакцинации

Один из создателей мРНК вакцинации доктор Роберт Мелоун заявил, что CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США) скрывает негативные последствия вакцин против коронавируса от общественности. Об этом сообщает «Красная весна».

У эксперта поинтересовались, являются ли вакцины от коронавируса токсичными, на что он ответил, что любой препарат в какой-то степени токсичен.

«Имеется ряд доказательств, что шипованный белок, экспрессируемый вакцинами, вызывает токсичность у маленькой категории людей. Но насколько многочисленно это подмножество – неизвестно», - обратил внимание Мелоун.

Ученый признался, что люди не владеют точной информацией о количестве пациентов, которым вакцинация нанесла вред, так как CDC редактирует данные с целью сокрытия реального масштаба проблемы.

«Некоторые мои коллеги в правительстве за несколько месяцев до того, как была раскрыта кардиотоксичность вакцин, уже знали об этой проблеме», - подчеркнул эксперт.

У Мелоуна поинтересовались, откуда же ему известно о том, что CDC предоставляет заниженные данные о числе жертв вакцинации. Он рассказал о существовании людей, которые покупают данные баз медицинских страховок Medicare и Medicaid, после чего отправляют их на анализ статистикам. Благодаря этому анализу получилось выявить кардиотоксичность вакцин задолго до того, как люди стали страдать от воспаления сердца. Собственно, этот же анализ дает основания полагать, что число людей, пострадавших от вакцинации в США, существенно занижено.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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