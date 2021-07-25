Профессор Редько о вакцинации: государство проводит испытания на людях

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Профессор Редько о вакцинации: государство проводит испытания на людях
Здоровье

Массовую принудительную вакцинацию раскритиковал профессор, доктор медицинских наук Александр Редько.

На страницах издания «Лента.Чел» он высказался жестко касательно применения новых вакцин от коронавируса в массовых масштабах.

Эксперт подчеркнул, что ранее вакцины применялись массово только после шести лет испытаний. Но вакцины от коронавируса были одобрены без длительных исследований касательно их безопасности и эффективности. Происходящее, по его словам, ранее возможно было только в военное время. Тем не менее, сейчас власти стремятся вакцинировать всех, вводя различные ограничения для тех, кто не хочет получить прививку от коронавируса.


«Чрезвычайного положения не объявили, а к нам относятся, как в военное время. Прививают военных в обязательном порядке, беременных... Почему 360 тысяч военных привили? Кто дал распоряжение отменять 21 и 22 статьи Конституции?» - заявил Редько.

Он добавил, что нынешняя массовая вакцинация в России нарушает Нюрнбергский кодекс. Этот документ регулирует принципы проведения медицинских опытов. Такая ситуация, подчеркнул Редько, возмутительна, поскольку государство проводит испытания на людях и даже не платит им страховку. Подобное, по его словам, в России он наблюдает впервые со времен фашизма.

Сложилась ситуация, когда гражданам не оставили никаких прав, но вынуждают выполнять обязанности.

«Прав нет, отстаивать их вы не можете. Работать не должны, если не выполнили наши команды. А доказать нам, что это важно, нужно, полезно, никто не хочет», - заявил Редько.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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