Врач-мультимиллионер Джозеф Меркола назван самым влиятельным распространителем дезинформации о вакцинах

Широкомасштабная кампания по дискредитации вакцин началась с появившейся 9 февраля в сети статьи. Ее автор вначале ставил, казалось, безобидный вопрос о юридическом определении вакцин. Но затем в 3400 словах он объявил их «медицинским мошенничеством» и заявил, что они не защищают от заражения, не обеспечивают иммунитет и не прерывают передачу инфекции. А еще утверждал, что вакцины превращают людей «в фабрику вирусных белков, у которой нет выключателя».

Эти утверждения может легко разнести медик и ученый, но в данном случае это не столь важно. Важно другое. Эту статью за считанные часы перевели на многие языки, она была подхвачена противниками вакцинации и появилась во многих блогах и социальных сетях.

Автор этой статьи – Джозеф Меркола. Именно его американская газета The New York Times называет самым влиятельным в мире антивакцинатором.

67-летний Меркола – врач-остеопат из Кейп-Корал (Флорида). Длительное время в Штатах распекали его за недоказанные или неодобренные методы лечения. Его звездный час наступил во время пандемии. Кажется, он нашел свою нишу – стал идейным антиваксером. Хотя СМИ предпочитают называть остеопата главным распространителем дезинформации о коронавирусе и вакцинах в сети.

Его деятельность как антивакцинатора реально впечатляет. Меркола успел опубликовать только в Facebook более 600 статей, которые ставят под сомнение эффективность вакцин от COVID-19. И ведь, как следует из анализа The New York Times, это лишь малая толика. Его заявления получили широкое распространение в Twitter, Instagram и YouTube тоже.

«Меркола - пионер движения против вакцинации», - говорит Колина Колтай, исследователь Вашингтонского университета, которая специализируется на изучении теорий заговора в сети.

По ее мнению, остеопат лишь пользуется периодом неопределенности для того, чтобы извлечь выгоду для себя с целью развития своего движения. К слову, сам Меркола является человеком далеко не бедным. Согласно декларации за 2017 год, его состояние превышало 100 миллионов долларов.

Президент Джо Байден обвинил распространителей дезинформации в сети в том, что люди воздерживаются от вакцинации. Но даже несмотря на то, что он призвал соцсети «что-нибудь предпринять», Меркола показывает сложность этой задачи.

Facebook и Twitter только некоторые его посты пометили как дезинформация. А все потому, что остеопат не говорит прямо о вреде вакцин, а подает информацию об этом завуалированно, прикрываясь исследованиями либо статистикой, которая наталкивает читателя на выгодные ему размышления.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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