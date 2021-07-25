Российские инфекционисты рассказали о 45 днях, которые спасают от COVID-19

Главврач Иркутской областной инфекционной больницы Владимир Хабудаев и его заместитель по медицинской части Инесса Борищук в своем интервью «Российской газете» заявили, что вакцинация - единственный действенный инструмент для снижения рисков заражения коронавирусом и тяжелого течения COVID-19.

По словам Борищук, на формирование иммунитета необходимо порядка 45 дней после введения первого компонента препарата. До того, пока он не появится, человек является чрезвычайно уязвимым. Поэтому после вакцинации следует продолжать носить защитную маску, перчатки, стараться соблюдать социальную дистанцию.

А вообще, дабы не мешать иммунной системе формировать иммунитет, стоит придерживаться щадящего режима. Медики советуют избегать выматывающих тренировок в спортзалах, а также тяжелой физической работы. А еще обязательно надо перестать принимать подавляющие иммунитет лекарственные препараты, отметил Хабудаев.

Вообще, необходимо заботиться о себе и не быть беспечными. Часть людей переболела коронавирусом, но в легкой форме. Стоит понимать, что во второй раз может быть все гораздо хуже - тяжелая форма, реанимация... Вакцина способна защитить от этого.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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