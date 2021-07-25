Британские врачи рассказали о новом типе умирающих от COVID-19 пациентов

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Британские врачи рассказали о новом типе умирающих от COVID-19 пациентов
Здоровье

Британские врачи заявляют о новой категории умирающих от коронавируса людей. Им за 40, и они не прививались, передает Daily Mail.

По словам президента Королевского колледжа экстренной медицины Кэтрин Хендерсон, ранее большинство таких пациентов были гипертоники в возрасте, диабетики или же люди с ожирением.

«Можно было диагностировать болезнь COVID, просто взглянув на них. Теперь у нас есть вакцина, и пациентами стала совсем другая категория: это люди примерно 40 лет. Ранее они не болели и не делали прививки», - отметила она.

Еще два врача из Лондона, которые работают в реанимационных отделениях, подтвердили, что сейчас средний возраст их пациентов - 42 года.

Многие из людей в самом расцвете сил умерли потому, что не сочли необходимым привиться или не сделали это в силу своей занятости.

Тем не менее, врачи признают: немало тех, кто недавно умер от COVID, были, по крайней мере, частично привиты.

А главный научный сотрудник сэр Патрик Валланс в конце минувшей недели заявил, что 40 процентам тех, кто в настоящее время находится в больнице с COVID, поставили обе прививки.

Данные Общественного здравоохранения Англии также навевают на мысль о том, что вакцины - не панацея. В соответствии с ними, большинство зараженных дельта-штаммом, скончавшихся в период с февраля по июнь, получили не менее одной прививки.

Эксперты говорят, что это не стало неожиданностью и было предсказуемым. Известно, что не менее 5 процентов привившихся не реагируют на вакцины. Еще у 5 препараты могут спровоцировать слабый ответ в связи с состояниями, которые ставят под угрозу их иммунную систему. Речь в первую очередь о пациентах с трансплантатом, которые вынуждены принимать высокие дозы подавляющих механизмы борьбы с инфекциями лекарств, и пациенты с раком крови составляют большинство этой группы. Вместе это составляет примерно три миллиона человек.

Возраст также продолжает оставаться фактором риска. Вакцины способны снизить риск умереть от коронавируса в 20 раз. Тем не менее, риск летального исхода для 70-летнего человека в 32 раза выше, нежели для 35-летнего.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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