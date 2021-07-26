Доктор наук назвал фильм об умирающих антиваксерах дешевой пропагандой

Image 16+
Доктор наук назвал фильм об умирающих антиваксерах дешевой пропагандой
Здоровье

Фильм-репортаж «Красная жара» из «красной» зоны ковид-больницы о лежащих с COVID-19 при смерти антипрививочниках, который сейчас активно обсуждают в Сети, известный российский врач, кандидат медицинских наук Владислав Шафалинов считает дешевой пропагандой.

Журналисты показали зрителям 30-летнюю женщину с коронавирусом, намеренно делая акцент на том, что вот такое случается с непривитыми людьми. Такое впечатление, что главная цель, которую они преследовали, - запугать граждан, чтобы они, наконец, поверили, что только в вакцинах их спасение.

Известный врач Шафалинов творчество наших коллег не оценил. Он заявил, что даже не досмотрел этот ролик до конца.

«Дешёвая агитпропаганда за вакцинацию. Безусловно, за всем этим стоят деньги и глупость, откровенная глупость людей, считающих, что иммунитет определяется антителами. Уже устали об этом говорить», - прокомментировал он «ЦарьГраду».

Шафалинов, как известно, является последовательным противником обязательной вакцинации. Доктор наук не упускает случая подчеркнуть, что вакцинация должна быть исключительно добровольной. А некоторым людям прививка вообще противопоказана, так как может привести к крайне тяжелым последствиям.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Британские врачи рассказали о новом типе умирающих от COVID-19 пациентов

Вчера, 14:00

Российские инфекционисты рассказали о 45 днях, которые спасают от COVID-19

Вчера, 13:15

Профессор Редько о вакцинации: государство проводит испытания на людях

Вчера, 09:35

Врач-мультимиллионер Джозеф Меркола назван самым влиятельным распространителем дезинформации о вакцинах

Вчера, 08:05

Доктор Мелоун: Американские власти скрывают вредные последствия вакцинации

24-07-2021, 22:10

Врач Циони: 70% тяжелых случаев заболевания коронавирусом в Израиле выявлены у вакцинированных

24-07-2021, 19:40

Новый вариант коронавируса: британские ученые пообещали рост числа заражений

24-07-2021, 14:30

В американском штате Колорадо выявили чуму

24-07-2021, 09:15

Врачи требуют расширить список медотводов от вакцинации против COVID-19

23-07-2021, 19:40

Доктор наук Еделев объяснил цинизм вакцинации в России

23-07-2021, 08:50

Вирусолог РАН Зверев объяснил россиянам, когда нельзя делать прививку от COVID-19

22-07-2021, 20:10

Эпидемиолог Елена Хорькова объяснила, зачем нужна вакцинация, если все равно можно заболеть

21-07-2021, 15:15

Доктор медицинских наук рассказал, почему вирусолога Альтштейна не допустили до эфира по вакцинации

21-07-2021, 07:40

Доктор медицинских наук Еделев: заявления о необходимости привить всех малограмотны

20-07-2021, 14:50

Врачи из Башкирии рассказали, как болеют COVID-19 привитые

20-07-2021, 09:55

Врач Белоглазов рассказал, почему растет заболеваемость COVID-19 в условиях массовой вакцинации

19-07-2021, 22:50

Президент «Лиги защиты врачей» выступил против обязательной вакцинации

19-07-2021, 19:10

Врач Землянухина назвала лекарства, необходимые после вакцинации от коронавируса COVID-19

19-07-2021, 13:55

Адвокат рассказал, как непривитому от COVID-19 добиться медицинской помощи

19-07-2021, 09:15

The Telegraph: Великобритания отказалась от планов по вакцинации детей от COVID-19

18-07-2021, 09:50

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Врачи требуют расширить список медотводов от вакцинации против COVID-19
  • 23-07-2021, 19:40

Врачи требуют расширить список медотводов от вакцинации против COVID-19

Введение обязательной вакцинации от коронавируса для работников определенных категорий в ряде российских регионов встревожило граждан с хроническими

Британские врачи рассказали о новом типе умирающих от COVID-19 пациентов
  • Вчера, 14:00

Британские врачи рассказали о новом типе умирающих от COVID-19 пациентов

Британские врачи заявляют о новой категории умирающих от коронавируса людей. Им за 40, и они не прививались, передает Daily Mail. По словам

The Times of Israel: Россия потеряла терпение в связи с атаками Израиля по Сирии
  • Вчера, 08:55

The Times of Israel: Россия потеряла терпение в связи с атаками Израиля по Сирии

Россия уже «потеряла терпение» из-за регулярных авиаударов Военно-воздушных сил Израиля по территории Сирии и собирается переломить ситуацию. Об этом

Врач Циони: 70% тяжелых случаев заболевания коронавирусом в Израиле выявлены у вакцинированных
  • 24-07-2021, 19:40

Врач Циони: 70% тяжелых случаев заболевания коронавирусом в Израиле выявлены у вакцинированных

Массовую вакцинацию от коронавируса в Израиле во многих странах считали образцом для подражания. Сейчас же в ее эффективности многие начинают

Профессор Редько о вакцинации: государство проводит испытания на людях
  • Вчера, 09:35

Профессор Редько о вакцинации: государство проводит испытания на людях

Массовую принудительную вакцинацию раскритиковал профессор, доктор медицинских наук Александр Редько. На страницах издания «Лента.Чел» он высказался

Все больше американцев поддерживают идею распада США
  • 23-07-2021, 09:25

Все больше американцев поддерживают идею распада США

В США пандемия коронавируса обнажила множество проблем, которые усилили раскол общества. Все больше штатов высказывают свое недовольство политикой

Новости партнеров
Новости партнеров
Доктор Мелоун: Американские власти скрывают вредные последствия вакцинации
  • 24-07-2021, 22:10

Доктор Мелоун: Американские власти скрывают вредные последствия вакцинации

Один из создателей мРНК вакцинации доктор Роберт Мелоун заявил, что CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США) скрывает негативные

Первые гиперзвуковые ракеты США будут нацелены на Россию и Китай
  • 24-07-2021, 10:55

Первые гиперзвуковые ракеты США будут нацелены на Россию и Китай

Испытания Россией гиперзвуковой ракеты «Циркон» возмутили США. Не прокомментировать данное событие в стране просто не могли. Представитель Пентагона

В американском штате Колорадо выявили чуму
  • 24-07-2021, 09:15

В американском штате Колорадо выявили чуму

В США 10-летний ребенок ушел из жизни из-за заболевания чумой. Об этом сообщает телеканал WGN9. Проверка, проведенная Департаментом здравоохранения и

Российские инфекционисты рассказали о 45 днях, которые спасают от COVID-19
  • Вчера, 13:15

Российские инфекционисты рассказали о 45 днях, которые спасают от COVID-19

Главврач Иркутской областной инфекционной больницы Владимир Хабудаев и его заместитель по медицинской части Инесса Борищук в своем интервью