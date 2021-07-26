Доктор наук назвал фильм об умирающих антиваксерах дешевой пропагандой

Фильм-репортаж «Красная жара» из «красной» зоны ковид-больницы о лежащих с COVID-19 при смерти антипрививочниках, который сейчас активно обсуждают в Сети, известный российский врач, кандидат медицинских наук Владислав Шафалинов считает дешевой пропагандой.

Журналисты показали зрителям 30-летнюю женщину с коронавирусом, намеренно делая акцент на том, что вот такое случается с непривитыми людьми. Такое впечатление, что главная цель, которую они преследовали, - запугать граждан, чтобы они, наконец, поверили, что только в вакцинах их спасение.

Известный врач Шафалинов творчество наших коллег не оценил. Он заявил, что даже не досмотрел этот ролик до конца.

«Дешёвая агитпропаганда за вакцинацию. Безусловно, за всем этим стоят деньги и глупость, откровенная глупость людей, считающих, что иммунитет определяется антителами. Уже устали об этом говорить», - прокомментировал он «ЦарьГраду».

Шафалинов, как известно, является последовательным противником обязательной вакцинации. Доктор наук не упускает случая подчеркнуть, что вакцинация должна быть исключительно добровольной. А некоторым людям прививка вообще противопоказана, так как может привести к крайне тяжелым последствиям.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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