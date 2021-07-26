Российские врачи рассказали о новых свойствах вакцины от коронавируса COVID-19

Вакцины от коронавируса могут применяться для борьбы с постковидным синдромом заявил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с URA.RU.

По его словам, прививка способна снять такие его проявления, как сильная слабость, головные и мышечные боли, депрессию, снижение когнитивных функций.

Водовозов обратил внимание на то, что медикам известно о случаях, когда после вакцинации существенно улучшалось состояние здоровья тех, кто переболел ковидом.

«Похоже, вакцинация отрубает ковидный хвост. У нас есть сообщения о единичных случаях, о серии клинических и наблюдательное исследование на эту тему. Если это подтвердится в рандомизированных клинических исследованиях, мы получим не только профилактическую вакцину, но и реабилитационную», — сообщил терапевт.

Возможное положительное влияние вакцины на постковидный синдром прокомментировал и глава медцентра «Лидер Медицина», кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.

По его словам, в том, что вакцины снимают последствия нет ничего удивительного, ведь они именно для защиты от вируса и создавались. А постковидный синдром появляется, когда иммунитет не справляется и коронавирус размножается во всех органах организма.

Он отметил, что вакцинировавшиеся переболевшие люди в реабилитационные центры для перенесших ковид, как правило, не попадают.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей