Вакцинация подростков от ковида обросла мифами

В России планируют с осени начать вакцинацию подростков, и для чего это необходимо рассказала заведующая кафедрой факультетской педиатрии РНИМУ имени Н.И. Пирогова и главный внештатный специалист детства Минздрава России по профилактической медицине Лейла Намазова-Баранова.

Она сообщила, что вакцинация нацелена на защиту от заражения и смягчения течения болезни, если все же заражение произойдет, передает РГ .

Споры касательно вакцинации детей и подростков разгорелись после того, как Минздрав РФ сообщил о планах вакцинировать от коронавируса вначале подростков, а потом и детей. Опрос, проведенный недавно «SuperJob», показал, что только 8% готовы привить своих детей подросткового возраста. Категорически против их вакцинации 69% опрошенных родителей.

Специалисты отмечают, что примерно у 25% детей, которые были госпитализированы с COVID-19, симптомы коронавируса можно было наблюдать до девяти месяцев. Они жалуются на постоянную усталость, нарушение сна, потерю обоняния и вкуса.

Лейла Намазова-Баранова объясняет, что вакцинироваться необходимо всем, независимо от того, где проживает подросток, ведь он может в любой момент оказаться в коллективе, где присутствуют носители коронавирусной инфекции.

Надежды на то, что дети и подростки переносят COVID-19 легко или не заражаются вовсе, неоправданные, уверена эксперт. Она подчеркнула, что никто не даст гарантий легкого течения заболевания. Поэтому не стоит рисковать здоровьем ребенка, прислушиваясь к мнению некомпетентных советчиков.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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