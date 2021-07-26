Инфекционист Фаучи заявил о неправильном направлении движения США в борьбе с COVID-19

В США продолжает расти число случаев COVID-19, несмотря на идущую в стране массовую вакцинацию.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сообщил о росте числа зараженных и добавил, что страна выбрала неправильный путь в борьбе с пандемией.

Он объяснил, что причиной нового всплеска стал низкий уровень вакцинации населения. Сейчас наибольший прирост новых случаев заражения COVID-19 наблюдается в штатах с самым низким процентом вакцинированного населения.

В частности, меньше всего привитых граждан в южных штатах, где в некоторых случаях первую дозу препарата получили менее половины жителей. И как раз на эти штаты приходится значимая доля прироста зараженных за последние недели.

Поэтому Фаучи обратился к местным властям и рекомендовал им сосредоточиться на пропаганде вакцинации от COVID-19.

Ранее Фаучи предположил, что некоторым гражданам необходима третья доза вакцины от коронавируса. Вакцинироваться третьей дозой, по его мнению, может понадобиться людям со слабым иммунитетом, тем, кто перенес операцию по трансплантацию органов, а также те, кто борется с раком, либо имеет аутоиммунное заболевание.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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