Эксперт РАН Саверский вакцинацию детей от COVID-19 назвал преступлением

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Эксперт РАН Саверский вакцинацию детей от COVID-19 назвал преступлением
Здоровье
Эксперт РАН, президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский

Эксперт РАН, президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский прокомментировал вакцинацию детей от коронавируса. Согласно результатам недавнего опроса, 69% родителей подростков 12-17 лет заявили, что не намерены прививать своих отпрысков. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».


«Не вижу острой необходимости в этом. Дети болеют коронавирусом как обычным ОРВИ. Если мы их вакцинируем, взрослые не станут переносить болезнь легче, а состояние самих детей оказывается под риском. При любой вакцинации какой-то процент людей погибает, а детей хотят вакцинировать, когда препараты еще не прошли всех клинических исследований. По-моему, это преступление», - заявил Саверский.

Эксперт признает, что любая прививка в ряде случаев приводит к серьезным осложнениям. И если вакцинировать детей, то часть из них скончается в результате прививки, тогда как от самого коронавируса они не умирают.

Саверский напомнил о том, что в мире уже известны случаи летальных исходов от вакцинации. Это только по телевизору говорят, что осложнений нет, но на самом деле это не так.

«Насколько я помню, медики считают 80% людей бессимптомными носителями коронавируса. Если включить их в общее число заболевших, то окажется, что процент смертности от ковида такой же, как и от гриппа. Однако при гриппе не было такого количества мутаций. Многие мои товарищи врачи уверены, что это совсем не грипп. Это просто невозможно», - резюмировал эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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