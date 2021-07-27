Профессор Никифоров: Вакцинация от коронавируса не является безвредной

Вакцинация от коронавируса не является безвредной. Об этом в эфире программы «Вакцина правды» на «Первом русском» рассказал заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РМУ имени Пирогова, профессор Владимир Никифоров, передает Царьград .

Он отметил, что ошибочным является утверждение об 100%-й эффективности вакцинации, а также в том, что они полностью безвредны.

«Ни одна вакцина не работает со 100%-й эффективностью и без осложнений – это вранье», - заявил Никифоров.

Также он добавил, что 5% населения вообще не может вакцинироваться по медицинским показаниям.

Раскритиковал Никифоров и слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая считает, что вакцинировать надо 100% населения. Он напомнил о людях, которые имеют противопоказания по вакцинации.

Но при этом, отмечает эксперт, абсолютных противопоказаний нет, если только у человека нет реакции на препарат в виде анафилактического шока. Сейчас только прививка от бешенства не имеет никаких противопоказаний. По всем другим вакцинам, в том числе и по вакцине от коронавируса, противопоказания существуют.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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