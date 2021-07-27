Греческий кардиолог Файдон Воволис назвал вакцинацию санитарным апартеидом

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Греческий кардиолог Файдон Воволис назвал вакцинацию санитарным апартеидом
Здоровье

Греческий врач-кардиолог Файдон Воволис, известный антипрививочник, лидер движения «Снова за свободу», не боится открыто выступать против вакцинации, хотя сам ранее привился, о чем теперь уже жалеет.

У Воволиса есть собственная клиника в Кифисии, но сейчас он больше сосредоточен на общественной деятельности. Врач постоянно размещает в Facebook сообщения, где обвиняет греческое правительство и власти других стран в попытке «вакцинировать весь мир».

Недавно доктор организовал массовую демонстрацию антиваксеров на Синтагме. Тысячи людей не считали необходимым соблюдать социальную дистанцию, маски были надеты через одного. Полиция попробовала помешать протесту, но участники акции забросали стражей порядка камнями, сигнальными ракетами и коктейлями Молотова. 

Воволис в своих страстных речах во время митинга и в публикациях в социальных сетях осуждает «горланящих попугаев», которые призывают делать прививку всем подряд, без разбора. Доктор не устает напоминать, что все вакцины, без исключения, являются экспериментальными.


Но давление, которое оказывают на людей, по его словам, выходит за пределы разумного. Он сравнивает меры по борьбе с пандемией и вакцинацию с нацизмом, заявляя о «новом рейхе» и «санитарном апартеиде».

«Те врачи, которые разбираются в патофизиологии, просто смеются над всем этим! Мы не говорим здесь о теориях заговора, а о том, что реальные цифры скрываются!» - восклицает кардиолог.

Медицинская ассоциация Афин приняла заявление, в котором осудила взгляды Файдона Воволиса по поводу коронавируса.

«Публикация стремится исказить научную правду и подорвать работу государства и специального комитета по инфекционным заболеваниям, созданного для ограничения распространения коронавируса. Такие действия предосудительны и дезориентируют народные массы», - говорится в нем.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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