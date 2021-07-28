Российский профессор о тайне COVID-19: «Идеи убить нас у создателей вируса не было»

Профессор РНИМУ им. Пирогова, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Владимир Никифоров в эфире программы «Вакцина правды» на телеканале «Первый русский» ответил на важные вопросы о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает «Царьград».

В последнее время в России самой популярной вакциной стал «Ковивак». Ведущая поинтересовалась у специалиста, почему же граждане предпочитают именно этот препарат?

«Прежде всего «КовиВак» - это классический препарат. Берется вирус-агент, причем отбирается самый агрессивный. Накапливается его большая масса. После чего его убивают, оставляя при этом целым. Этот свежий «трупик» вводят человеку, чтобы сформировать иммунный ответ. Происходит некий обман иммунитета – вводится аккуратно убитый агент, который не способен к размножению», - объяснил Никифоров.

Далее у профессора спросили, существуют ли различия между вакцинами, действующими в России?

«По большому счету, ничем они не отличаются. Цель всех трех вакцин одна – обмануть иммунную систему, заставив ее сформировать антитела на настоящий вирус, запустив «подделку». Но по составу препараты разные. У «Спутника V» довольно сложная система в виде «транспортной тележки» в виде аденовируса. А «ЭпиВакКорона», насколько мне известно, полностью синтетическая», - поделился специалист.

Ведущая программы захотела послушать точку зрения Никифорова относительно происхождения коронавируса, ведь эксперты всего мира разделились на два лагеря: тех, кто считает, что вирус создан человеком, и тех, кто верит в случайность.

Оказалось, что профессор придерживается нейтралитета в данном вопросе. Он осознает, что спорить об этом можно вечно, однако доказательств нет как с одной, так и с другой стороны. Остается неоспоримый факт – коронавирусу у нас понравилось, и он оказался быстро адаптирующимся.

При этом он отметил, что вирусу удалось фактически сожрать вирус гриппа. Конечно, отчасти это объясняется тем, что все люди стали носить маски. А вот то, что человечество за полтора года так и не смогло победить коронавирус в лечебном плане, вызывает массу вопросов.

«Видимо, он оказался слишком живучим и наплевал на все наши представления о природе вирусов. Потому многие считают, что вирус был создан человеком. И сделан он оказался так удачно, что смог идеально создать пандемию. Причем он нас не столько убивает, сколько портит жизнь. Но я думаю, что у создателей все же не было идеи убить нас», - резюмировал Никифоров.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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