Российский профессор о тайне COVID-19: «Идеи убить нас у создателей вируса не было»

Image 16+
Российский профессор о тайне COVID-19: «Идеи убить нас у создателей вируса не было»
Здоровье

Профессор РНИМУ им. Пирогова, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Владимир Никифоров в эфире программы «Вакцина правды» на телеканале «Первый русский» ответил на важные вопросы о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает «Царьград».

В последнее время в России самой популярной вакциной стал «Ковивак». Ведущая поинтересовалась у специалиста, почему же граждане предпочитают именно этот препарат?

«Прежде всего «КовиВак» - это классический препарат. Берется вирус-агент, причем отбирается самый агрессивный. Накапливается его большая масса. После чего его убивают, оставляя при этом целым. Этот свежий «трупик» вводят человеку, чтобы сформировать иммунный ответ. Происходит некий обман иммунитета – вводится аккуратно убитый агент, который не способен к размножению», - объяснил Никифоров.

Далее у профессора спросили, существуют ли различия между вакцинами, действующими в России?

«По большому счету, ничем они не отличаются. Цель всех трех вакцин одна – обмануть иммунную систему, заставив ее сформировать антитела на настоящий вирус, запустив «подделку». Но по составу препараты разные. У «Спутника V» довольно сложная система в виде «транспортной тележки» в виде аденовируса. А «ЭпиВакКорона», насколько мне известно, полностью синтетическая», - поделился специалист.

Ведущая программы захотела послушать точку зрения Никифорова относительно происхождения коронавируса, ведь эксперты всего мира разделились на два лагеря: тех, кто считает, что вирус создан человеком, и тех, кто верит в случайность.

Оказалось, что профессор придерживается нейтралитета в данном вопросе. Он осознает, что спорить об этом можно вечно, однако доказательств нет как с одной, так и с другой стороны. Остается неоспоримый факт – коронавирусу у нас понравилось, и он оказался быстро адаптирующимся.

При этом он отметил, что вирусу удалось фактически сожрать вирус гриппа. Конечно, отчасти это объясняется тем, что все люди стали носить маски. А вот то, что человечество за полтора года так и не смогло победить коронавирус в лечебном плане, вызывает массу вопросов.

«Видимо, он оказался слишком живучим и наплевал на все наши представления о природе вирусов. Потому многие считают, что вирус был создан человеком. И сделан он оказался так удачно, что смог идеально создать пандемию. Причем он нас не столько убивает, сколько портит жизнь. Но я думаю, что у создателей все же не было идеи убить нас», - резюмировал Никифоров.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Российский профессор о тайне COVID-19: «Идеи убить нас у создателей вируса не было»

Сегодня, 07:00

Греческий кардиолог Файдон Воволис назвал вакцинацию санитарным апартеидом

Вчера, 20:35

Профессор Никифоров: Вакцинация от коронавируса не является безвредной

Вчера, 12:35

Эксперт РАН Саверский вакцинацию детей от COVID-19 назвал преступлением

26-07-2021, 22:10

Инфекционист Фаучи заявил о неправильном направлении движения США в борьбе с COVID-19

26-07-2021, 14:15

Российские врачи рассказали о новых свойствах вакцины от коронавируса COVID-19

26-07-2021, 13:10

Вакцинация подростков от ковида обросла мифами

26-07-2021, 11:35

Доктор наук назвал фильм об умирающих антиваксерах дешевой пропагандой

26-07-2021, 08:20

Британские врачи рассказали о новом типе умирающих от COVID-19 пациентов

25-07-2021, 14:00

Российские инфекционисты рассказали о 45 днях, которые спасают от COVID-19

25-07-2021, 13:15

Профессор Редько о вакцинации: государство проводит испытания на людях

25-07-2021, 09:35

Врач-мультимиллионер Джозеф Меркола назван самым влиятельным распространителем дезинформации о вакцинах

25-07-2021, 08:05

Доктор Мелоун: Американские власти скрывают вредные последствия вакцинации

24-07-2021, 22:10

Врач Циони: 70% тяжелых случаев заболевания коронавирусом в Израиле выявлены у вакцинированных

24-07-2021, 19:40

Новый вариант коронавируса: британские ученые пообещали рост числа заражений

24-07-2021, 14:30

В американском штате Колорадо выявили чуму

24-07-2021, 09:15

Врачи требуют расширить список медотводов от вакцинации против COVID-19

23-07-2021, 19:40

Доктор наук Еделев объяснил цинизм вакцинации в России

23-07-2021, 08:50

Вирусолог РАН Зверев объяснил россиянам, когда нельзя делать прививку от COVID-19

22-07-2021, 20:10

Эпидемиолог Елена Хорькова объяснила, зачем нужна вакцинация, если все равно можно заболеть

21-07-2021, 15:15

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Британские врачи рассказали о новом типе умирающих от COVID-19 пациентов
  • 25-07-2021, 14:00

Британские врачи рассказали о новом типе умирающих от COVID-19 пациентов

Британские врачи заявляют о новой категории умирающих от коронавируса людей. Им за 40, и они не прививались, передает Daily Mail. По словам

Профессор Никифоров: Вакцинация от коронавируса не является безвредной
  • Вчера, 12:35

Профессор Никифоров: Вакцинация от коронавируса не является безвредной

Вакцинация от коронавируса не является безвредной. Об этом в эфире программы «Вакцина правды» на «Первом русском» рассказал заведующий кафедрой

The Times of Israel: Россия потеряла терпение в связи с атаками Израиля по Сирии
  • 25-07-2021, 08:55

The Times of Israel: Россия потеряла терпение в связи с атаками Израиля по Сирии

Россия уже «потеряла терпение» из-за регулярных авиаударов Военно-воздушных сил Израиля по территории Сирии и собирается переломить ситуацию. Об этом

Профессор Редько о вакцинации: государство проводит испытания на людях
  • 25-07-2021, 09:35

Профессор Редько о вакцинации: государство проводит испытания на людях

Массовую принудительную вакцинацию раскритиковал профессор, доктор медицинских наук Александр Редько. На страницах издания «Лента.Чел» он высказался

Доктор наук Еделев сокрытие побочных эффектов российских вакцин назвал преступлением
  • 26-07-2021, 08:55

Доктор наук Еделев сокрытие побочных эффектов российских вакцин назвал преступлением

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев сокрытие побочных эффектов вакцинации от COVID-19 считает преступлением. Он убежден, что гражданам необходимо

Эксперт РАН Саверский вакцинацию детей от COVID-19 назвал преступлением
  • 26-07-2021, 22:10

Эксперт РАН Саверский вакцинацию детей от COVID-19 назвал преступлением

Эксперт РАН, президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский прокомментировал вакцинацию детей от коронавируса. Согласно результатам

Новости партнеров
Новости партнеров
Российские активисты обратились к Путину с призывом провести проверку вакцины «ЭпиВакКорона»
  • Вчера, 18:40

Российские активисты обратились к Путину с призывом провести проверку вакцины «ЭпиВакКорона»

Российские активисты направили обращение к президенту России Владимиру Путину, а также в Минздрав, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и ФБУН ГНЦ ВБ

Писатель Лесков: без принуждения вакцинация не пойдет
  • 26-07-2021, 18:25

Писатель Лесков: без принуждения вакцинация не пойдет

В России несвобода компенсируется русским бытом — единственной областью, куда не вторгается власть, пишет в своем блоге на «Росбалт» журналист и

Российские инфекционисты рассказали о 45 днях, которые спасают от COVID-19
  • 25-07-2021, 13:15

Российские инфекционисты рассказали о 45 днях, которые спасают от COVID-19

Главврач Иркутской областной инфекционной больницы Владимир Хабудаев и его заместитель по медицинской части Инесса Борищук в своем интервью

Врач-мультимиллионер Джозеф Меркола назван самым влиятельным распространителем дезинформации о вакцинах
  • 25-07-2021, 08:05

Врач-мультимиллионер Джозеф Меркола назван самым влиятельным распространителем дезинформации о вакцинах

Широкомасштабная кампания по дискредитации вакцин началась с появившейся 9 февраля в сети статьи. Ее автор вначале ставил, казалось, безобидный