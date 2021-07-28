Британские врачи рассказали, почему от коронавируса умирают даже дважды привившиеся пациенты

По последней информации Службы общественного здравоохранения Англии, большинство зараженных вариантом Delta, умерших от коронавируса за полгода, поставили минимум одну прививку.

А на минувшей неделе главный научный сотрудник сэр Патрик Валланс сообщил о том, что порядка 40 процентов с Covid, которые находятся сейчас на стационарном лечении в больнице, были провакцинированы двумя дозами.

По данным Daily Mail, последние данные указывают на то, что сейчас от коронавируса в Великобритании умирает больше привитых, нежели непривитых британцев. Медиков это очень сильно беспокоит.

Журналисты пообщались с родственниками умерших пациентов и с медиками и пришли к выводу, что сейчас больше других рискуют умереть от вируса и его последствий люди после 40 лет и пациенты с хроническими заболеваниями.

Многие умирают после первой инъекции, когда защита еще полностью не сформирована и нету щита из антител.

«Иммунитет примерно у пяти процентов людей, получивших обе дозы вакцины, не ответит на введенный препарат, а у еще у пяти процентов возможен слабый ответ из-за состояния организма, ставящего под угрозу их иммунную систему. Пациенты с трансплантатом, принимающие высокие дозы лекарств, которые подавляют механизмы борьбы с инфекциями в их организме, и пациенты с раком крови составляют большинство этой группы. В совокупности это составляет примерно три миллиона человек, потенциально чрезвычайно уязвимых для вируса», - поделились со сделанными выводами журналисты.

Они добавили, что невзирая на растиражированные сведения о том, что вакцина в 20 раз снижает риск смерти от коронавируса, возраст все равно остается фактором риска - даже для привитых.

К примеру, риск умереть от ковида для 70-летнего на целых 32 процента выше, чем у 35-летнего.

Еще одной возможной причиной смертей вакцинированных обозреватели назвали «усталость от пандемии». В это понятие входят отмененные или отложенные плановые операции, а также деморализованный медперсонал.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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