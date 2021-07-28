Британские врачи рассказали, почему от коронавируса умирают даже дважды привившиеся пациенты

Image 16+
Британские врачи рассказали, почему от коронавируса умирают даже дважды привившиеся пациенты
Здоровье

По последней информации Службы общественного здравоохранения Англии, большинство зараженных вариантом Delta, умерших от коронавируса за полгода, поставили минимум одну прививку.

А на минувшей неделе главный научный сотрудник сэр Патрик Валланс сообщил о том, что порядка 40 процентов с Covid, которые находятся сейчас на стационарном лечении в больнице, были провакцинированы двумя дозами.

По данным Daily Mail, последние данные указывают на то, что сейчас от коронавируса в Великобритании умирает больше привитых, нежели непривитых британцев. Медиков это очень сильно беспокоит.

Журналисты пообщались с родственниками умерших пациентов и с медиками и пришли к выводу, что сейчас больше других рискуют умереть от вируса и его последствий люди после 40 лет и пациенты с хроническими заболеваниями.

Многие умирают после первой инъекции, когда защита еще полностью не сформирована и нету щита из антител.

«Иммунитет примерно у пяти процентов людей, получивших обе дозы вакцины, не ответит на введенный препарат, а у еще у пяти процентов возможен слабый ответ из-за состояния организма, ставящего под угрозу их иммунную систему. Пациенты с трансплантатом, принимающие высокие дозы лекарств, которые подавляют механизмы борьбы с инфекциями в их организме, и пациенты с раком крови составляют большинство этой группы. В совокупности это составляет примерно три миллиона человек, потенциально чрезвычайно уязвимых для вируса», - поделились со сделанными выводами журналисты.

Они добавили, что невзирая на растиражированные сведения о том, что вакцина в 20 раз снижает риск смерти от коронавируса, возраст все равно остается фактором риска - даже для привитых.

К примеру, риск умереть от ковида для 70-летнего на целых 32 процента выше, чем у 35-летнего.

Еще одной возможной причиной смертей вакцинированных обозреватели назвали «усталость от пандемии». В это понятие входят отмененные или отложенные плановые операции, а также деморализованный медперсонал.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Британские врачи рассказали, почему от коронавируса умирают даже дважды привившиеся пациенты

Сегодня, 14:20

Российский профессор о тайне COVID-19: «Идеи убить нас у создателей вируса не было»

Сегодня, 07:00

Греческий кардиолог Файдон Воволис назвал вакцинацию санитарным апартеидом

Вчера, 20:35

Профессор Никифоров: Вакцинация от коронавируса не является безвредной

Вчера, 12:35

Эксперт РАН Саверский вакцинацию детей от COVID-19 назвал преступлением

26-07-2021, 22:10

Инфекционист Фаучи заявил о неправильном направлении движения США в борьбе с COVID-19

26-07-2021, 14:15

Российские врачи рассказали о новых свойствах вакцины от коронавируса COVID-19

26-07-2021, 13:10

Вакцинация подростков от ковида обросла мифами

26-07-2021, 11:35

Доктор наук назвал фильм об умирающих антиваксерах дешевой пропагандой

26-07-2021, 08:20

Британские врачи рассказали о новом типе умирающих от COVID-19 пациентов

25-07-2021, 14:00

Российские инфекционисты рассказали о 45 днях, которые спасают от COVID-19

25-07-2021, 13:15

Профессор Редько о вакцинации: государство проводит испытания на людях

25-07-2021, 09:35

Врач-мультимиллионер Джозеф Меркола назван самым влиятельным распространителем дезинформации о вакцинах

25-07-2021, 08:05

Доктор Мелоун: Американские власти скрывают вредные последствия вакцинации

24-07-2021, 22:10

Врач Циони: 70% тяжелых случаев заболевания коронавирусом в Израиле выявлены у вакцинированных

24-07-2021, 19:40

Новый вариант коронавируса: британские ученые пообещали рост числа заражений

24-07-2021, 14:30

В американском штате Колорадо выявили чуму

24-07-2021, 09:15

Врачи требуют расширить список медотводов от вакцинации против COVID-19

23-07-2021, 19:40

Доктор наук Еделев объяснил цинизм вакцинации в России

23-07-2021, 08:50

Вирусолог РАН Зверев объяснил россиянам, когда нельзя делать прививку от COVID-19

22-07-2021, 20:10

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Профессор Никифоров: Вакцинация от коронавируса не является безвредной
  • Вчера, 12:35

Профессор Никифоров: Вакцинация от коронавируса не является безвредной

Вакцинация от коронавируса не является безвредной. Об этом в эфире программы «Вакцина правды» на «Первом русском» рассказал заведующий кафедрой

Доктор наук Еделев сокрытие побочных эффектов российских вакцин назвал преступлением
  • 26-07-2021, 08:55

Доктор наук Еделев сокрытие побочных эффектов российских вакцин назвал преступлением

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев сокрытие побочных эффектов вакцинации от COVID-19 считает преступлением. Он убежден, что гражданам необходимо

Российские активисты обратились к Путину с призывом провести проверку вакцины «ЭпиВакКорона»
  • Вчера, 18:40

Российские активисты обратились к Путину с призывом провести проверку вакцины «ЭпиВакКорона»

Российские активисты направили обращение к президенту России Владимиру Путину, а также в Минздрав, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и ФБУН ГНЦ ВБ

Эксперт РАН Саверский вакцинацию детей от COVID-19 назвал преступлением
  • 26-07-2021, 22:10

Эксперт РАН Саверский вакцинацию детей от COVID-19 назвал преступлением

Эксперт РАН, президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский прокомментировал вакцинацию детей от коронавируса. Согласно результатам

Писатель Лесков: без принуждения вакцинация не пойдет
  • 26-07-2021, 18:25

Писатель Лесков: без принуждения вакцинация не пойдет

В России несвобода компенсируется русским бытом — единственной областью, куда не вторгается власть, пишет в своем блоге на «Росбалт» журналист и

Британские врачи рассказали, почему от коронавируса умирают даже дважды привившиеся пациенты
  • Сегодня, 14:20

Британские врачи рассказали, почему от коронавируса умирают даже дважды привившиеся пациенты

По последней информации Службы общественного здравоохранения Англии, большинство зараженных вариантом Delta, умерших от коронавируса за полгода,

Новости партнеров
Новости партнеров
«Зеленые человечки уже в Польше»: поляки протестовали против США с флагом РФ
  • Сегодня, 12:10

«Зеленые человечки уже в Польше»: поляки протестовали против США с флагом РФ

Агитационный марш против ЛГБТ-пропаганды, прошедший перед посольством США в Варшаве, возмутил общественность. Особую критику вызвал российский флаг,

Advance: COVID-19 мог появиться в секретной военной лаборатории США
  • 26-07-2021, 12:35

Advance: COVID-19 мог появиться в секретной военной лаборатории США

Хорватское издание Advance изложило на своих страницах версию происхождения коронавируса, которой придерживаются в Китае. Если в двух словах, у

В США, несмотря на массовую вакцинацию, ожидают нового масштабного скачка заболеваемости
  • Вчера, 10:10

В США, несмотря на массовую вакцинацию, ожидают нового масштабного скачка заболеваемости

В США власти говорят о том, что вакцинация 50% населения не спасет от нового массового скачка заболеваемости и смертности от COVID-19. Об этом заявил

Комплекс РЭБ «Тирада» ВС РФ атаковал спутник-шпион НАТО над Ростовом-на-Дону
  • Вчера, 00:20

Комплекс РЭБ «Тирада» ВС РФ атаковал спутник-шпион НАТО над Ростовом-на-Дону

Система экстренного оповещения США сообщила о том, что в период с 11 по 22 июля разведывательный спутник Sentinel-1, принадлежащий НАТО, три раза