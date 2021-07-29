Россиянам назвали симптом, указывающий на заражение коронавирусом COVID-19 после вакцинации

Врач Тимур Пестерев предположил, что у вакцинированных людей вероятность заразиться Дельтой по сравнению с другими штаммами выше. Но при этом привитый человек может вообще не заметить то, что стал носителем вируса. В то же время он способен заразить Дельтой людей с ослабленным иммунитетом. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Если это вариант штамма «дельта» или «дельта плюс», то здесь в опасности люди с ослабленным иммунитетом, которые при незначительном выделении вируса после вакцинации, рискуют заболеть. Даже небольшие дозы могут вызывать у них заболевания», - подтвердил Пестерев сказанные ранее главой Центра по контролю и предотвращению заболеваний США Рошель Валенски слова.

Вакцинированный человек, по словам врача, чтобы не стать промежуточным пунктом передачи коронавируса, должен внимательно относиться к симптомам организма, ведь некоторые из них сигнализируют о заражении ковидом.

«То, что человек заболел, мы никогда не узнаем, если у него бессимптомная форма. Он себя нормально чувствует, у него нет никаких проявлений, и при этом он может распространять вирус. Общее правило - это легкие недомогания. Для привитых характерно чихание, чего в классическом варианте лечения непривитых не наблюдалось. Это общие симптомы для ОРВИ. Как правило, человек привившийся переносит коронавирус либо бессимптомно, либо легкое течение. Если это человек с совсем ослабленным иммунитетом или некоторыми особенностями иммунитета, не позволяющими ему адекватно выработать антитела, здесь уже другие варианты. Но это уже казуистика, поскольку такие случаи - редкость», - отметил Пестерев.

Он добавил, что привитые чаще всего заражаются Дельтой.

«Да, действительно, были такие наблюдения. Так как «дельта»-штамм немного мутировавший, заболеваемость им людей, которые привились, повыше классических «уханьских» вариантов, «южноафриканских» и прочих. «Дельта»-штамм более вирулентный и более заразный», - отметил медик.

В ВОЗ предсказали, что штамм COVID-19 Дельта будет доминировать в мире по меньшей мере в следующие несколько месяцев. Его уже зафиксировали почти во всех европейских странах.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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