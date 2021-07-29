Врач Пестеров: у привитых выше шансы заразиться штаммом коронавируса «дельта»

Врач Тимур Пестеров раскрыл парадокс штамма коронавируса «дельта». Об этом сообщает телеканал ЦарьГрад.

По словам медика, у привитых выше шансы заразиться именно этим вариантом. Тем не менее, болезнь у таких людей будет протекать в легкой форме или даже незаметно и бессимптомно. Именно по этой причине люди с ослабленным иммунитетом могут подхватить «дельта-корону» от привитых. Объясняется это тем, что их организм не может бороться даже с небольшой вирусной нагрузкой.

«Если это вариант штамма «дельта» или «дельта плюс», то здесь в опасности люди с ослабленным иммунитетом, которые при незначительном выделении вируса после вакцинации рискуют заболеть. Даже небольшие дозы могут вызывать у них заболевание», - пояснил медик.

Тимур Пестеров тех, кто вакцинировался, призвал не игнорировать симптомы легкого ОРВИ - они могут указывать на заражение коронавирусом. К примеру, выделения из носа, и, в особенности, чихание, могут указывать на ковид. Для классической версии вируса такая симптоматика, практически, нехарактерна.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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