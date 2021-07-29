Японец рассказал, как перенес коронавирус после вакцинации российским «Спутником V»

Японец Хироси Маэтани весной этого года привился от коронавируса - выбор пал на российскую вакцину «Спутник V». И об этом мужчина не пожалел, ибо на собственном опыте убедился - препарат работает. Когда он недавно заразился коронавирусом, перенес его в легкой форме и избежал осложнений.

Маэтани в колонке для портала «Майнити симбун» пишет, что первые признаки ковида у него начали проявляться 30 июня. Тело вмиг стало как будто очень тяжелым, начался озноб. Уже на следующий день температура повысилась до субфебрильных значений.

Помощник Маэтани купил ему экспресс-тест на коронавирус. Неожиданно для журналиста он оказался положительным.

Он не мог поверить и сам уже начал накручивать себя и допускать мысли о неэффективности вакцины. Хотя ведь известно, что ни один из существующих препаратов не в силах полностью защитить от заражения.

«Перед тем как заболеть, у меня накопилась усталость, и, возможно, иммунитет был ослаблен. К сожалению, в России до сих пор многим не нравится носить маску. Нельзя сказать, что меры инфекционного контроля безупречны. Я корил себя за безалаберность», — приводит слова японца в переводе ИноСМИ.

Кашель, насморк и незначительно повышенная температура практически полностью прошли на четвертый день после того, как тест показал положительный результат. Диарея держалась немногим дольше.

Однако проблем с легкими и насыщением крови кислородом у японца не было, как не было и предпосылок и оснований для госпитализации. Маэтани лечился дома и через две недели получил тест с негативным результатом.

«Действительно, заболевание протекало в легкой форме, и я в очередной раз осознал, что благодаря вакцине мне удалось избежать серьезных осложнений», — резюмировал японец.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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