Треть врачей уверены, что необходимости в принудительной вакцинации нет

Треть врачей не сомневается, что только тотальная принудительная вакцинация поможет остановить пандемию коронавируса.

Опрос, который провел среди медработников сервис дистанционного обучения Vrachu.ru, показал, что 29% российских врачей выступают за вакцинацию всех, у кого нет медицинских противопоказаний. 37,8% врачей говорят, что надо смотреть по ситуации в каждом конкретном регионе. И примерно треть уверены, что необходимости в принудительной вакцинации нет.

54,3% респондентов заявили, что в их регионе достаточное количество вакцины - проблем с поставками нет. Почти 38% ответили, что ощущается их некоторая нехватка. Еще 6,5% врачей заявили, что вакцин крайне мало, а около 1,5% рассказали, что вакцины в их регионе нет.

В данном опросе участвовали более 1800 медиков из разных регионов России, передает РГ .

73% медиков сообщили, что уже сделали прививку, а еще 18,3% намерены вакцинироваться в ближайшее время. Не собираются вакцинироваться 8,7% участников опроса.

18% из тех, кто не вакцинировался, отметили, что у них пока не было возможности поставить прививку. 16,3% не доверяют вакцинам, а 4,3% верят в то, что их иммунитет сам поборет коронавирус и поэтому в вакцинации они не нуждаются. Остальные 61,4% опрошенных указали другие причины.

92% врачей рекомендуют прививку своим пациентам, при этом 41,7% респондентов отметили, что учитывают наличие у пациента противопоказаний. Но 8% не рекомендуют вакцинироваться от коронавируса.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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