Фармаколог из России развенчал информацию о стадном иммунитете

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Фармаколог из России развенчал информацию о стадном иммунитете
Здоровье
Фармаколог Александр Эдигер

Недавно депутат Госсовета Татарстана допустил некрасивое и резонансное высказывание о том, что для того, чтобы достигнуть «стадного» иммунитета, необходимо прививать насильно всех, без исключения, как «стадо баранов». Этим словам возмутился фармаколог Александр Эдигер. Он пояснил, что с коллективным иммунитетом не все так просто, как кажется некоторым.


«Как совесть вообще позволяет вылезать на экран... с умным видом!  Жванецкий говорил: "Такой перекос лица ещё не убеждает"», -  не смог скрыть своего негодования.

В эфире «ЦарьГрада» он пояснил, что формируется коллективный иммунитет двумя путями - либо через перенесенную болезнь, либо через вакцинацию. Однако у специалистов еще бесчисленное множество вопросов касательно формирования иммунитета на выходе из заболевания, подчеркнул Эдигер.

«Никто сейчас в мире не рискнёт - при таком огромном обилии разных вакцин и обилии клинических вариантов коронавируса - говорить, какой иммунитет, на сколько, в каком виде формируется. А если какой-то недополитик или недопарламентарий начинает махать ржавой саблей и что-то такое утверждать, значит, он где-то что-то слышал. Но лучше уж бы он не слушал ничего и никогда», - заявил эксперт.

По его словам, сейчас главное, что волнует ученых всего мира - длительность иммунитета и наличие вируснейтрализующих антител в крови у каждого жителя планеты, эффективность действующих вакцин - вот на них следует сосредоточиться, а не делать громкие заявления на предмет того, в чем человек, не являющийся специалистом в области вирусологии и эпидемиологии, не очень-то и разбирается.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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