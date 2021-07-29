Le Figaro: вакцинация в РФ замедлилась из-за повсеместного недоверия

В России свирепствует третья волна коронавируса, спровоцированная штаммом дельта, и власти страны очень активно пытаются ее остановить путем вакцинации, вот только ничего у них не выходит из-за повсеместного недоверия и традиционно русского «авось», пишет французское издание Le Figaro.

В стране на текущий момент привито всего 23 процента населения, и это если учесть, что активнее всего вакцинация идет в Москве и Петербурге. К примеру, в столице провакцинировано 35 процентов жителей - это все еще мало для достижения коллективного иммунитета, но больше чем в других регионах.

Но, отмечает обозреватель газеты, принято считать, что Москва и Петербург - «не настоящая Россия», ориентироваться следует на глубинку, периферию. А как там обстоят дела с вакцинацией?

Обозреватели в качестве наглядного примера описывают ситуацию в Вологде, где недавно были открыты еще два пункта бесплатной вакцинации. Вот только желающих поставить прививку практически нет.

«Мы принимаем не больше 50 человек в день. Наш рекорд — 130 вакцинированных за один день, при открытии. Но день на день не приходится», - призналась 30-летняя медсестра, которая работает в одном из них.

Газета подчеркивает, что желающих прививаться мало, и это на фоне того, что РФ в последнее время часто устанавливает собственные рекорды по количеству летальных исходов и числу новых заражений.

«Фактически Россия разделена на сторонников и противников вакцинации. Причины такого нежелания многочисленны, ощутимы как в Вологде, так и везде. Они показывают, насколько недоверие стало распространенным явлением», - говорится в статье.

Помимо того факта, что вакцина пугает людей своей новизной, государственная пропаганда также делает свое дело и вызывает этим еще большее недоверие к препаратам. Хотя, надо отдать должное, многих россиян коронавирус пугает куда больше, чем вакцины.

«Между различными обязательствами, подарками за вакцинацию и эпидемией, заполнением больниц и перегрузкой работников скорой помощи вакцинация в России продвигается медленно, но верно. Однако похоже, ничто или почти ничто не может ее ускорить», - резюмирует автор.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей