Врач Ковалев рассказал, почему смерть после вакцинации против COVID-19 – это нормально

Врач Евгений Ковалев объяснил, почему летальные исходы после вакцинации от COVID-19 являются вполне нормальным явлением. По его словам, «после — не значит в следствие».

Массовая вакцинация от коронавируса в России в самом разгаре. С каждым новым днем все больше людей прививаются от COVID-19 и все чаще в сети и в СМИ появляется информации о различных осложнениях, а с недавнего времени - и о смертях после прививки.

Но вакцинация к ним никакого отношения не имеет, уверяет доктор Ковалев, ибо болезни и смерти вписываются в общую статистику.

«На больших объемах вакцинации возникает такой феномен – «после не значит в следствие», - заявил он, выступая в эфире Общественной службы новостей - В соответствии с данными медико-биологической статистики, кто-то умирает, у кого-то начинается обострение хронических заболеваний... Естественно, чем больше будет привитых, тем больше будет таких заявлений. Это нормальная ситуация», - заверил собеседник ОСН.

Ранее в четверг председатель комитета здравоохранения Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал, что в городе от коронавируса умерли несколько пациентов, которые прошли иммунизацию. У них были различные сопутствующие заболевания и тяжелые патологии.

Напомним, ранее разделять понятия «после и вследствие», если речь идет о вакцинации от коронавируса, призывали через СМИ несколько российских врачей.

К примеру, главврач Кузбасской клинической инфекционной больницы Светлана Кудашева, когда ее во время марафона попросили прокомментировать паралич у привитой жительницы Прокопьевска.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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