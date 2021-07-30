«Смерть — не единственный плохой исход COVID-19». Как вирус влияет на здоровье даже бессимптомных больных

О том, как влияет коронавирус на здоровье, рассказал врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев.

Он подчеркнул, что коронавирусная инфекция влияет на здоровье даже тех людей, которые переносят болезнь легко.

Многочисленные исследования показали, что коронавирус не только убивает, он разрушает здоровье тех, кто выздоравливает после заражения.

В медицине уже появился термин «постковидый синдром» или лонг-ковид. Так врачи обозначают состояние тех пациентов, которые переболели коронавирусом, но продолжают жаловаться на различные проблемы со здоровьем по несколько месяцев после ухода вируса из организма.

Уже проведены крупные исследования, включающие оценку последствий для здоровья у сотен тысяч людей на протяжении шести-семи месяцев и дольше.

Специалисты выяснили, что среди инфицированных у одного из восьми (13,7%) симптомы наблюдаются более двенадцати недель. У 50% наблюдаются симптомы лонг-ковида, то есть, длительное течение болезни. У 10–15% детей симптомы наблюдаются более пяти недель, а у 7–8% — двенадцать недель и более.

Также исследование показало, что большинству из тех, у кого развился лонг-ковид, сложнее вести привычный образ жизни.

Если симптомы сохраняются дольше двенадцати недель (один из трех с лонг-ковидом), то они будут сохраняться и далее. Это стойкие нарушения с которыми сложнее всего бороться.

Как отмечают специалисты, развиваться нарушения после коронавируса могут и у тех, кто болел легко. Такое влияние коронавируса, отмечают эксперты, связано с тем, что вирус может поражать клетки сердца и головного мозга.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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