Врачи рассказали о побочных реакциях на прививку от коронавируса

Фельдшер по приему вызовов станции скорой помощи в Петропавловске Камчатском Анжела Харитонова сообщает о частых обращениях привившихся против коронавируса граждан, которые рассказывают о побочных реакциях. По словам фельдшера, в сутки поступает от 500 звонков от населения, из них 20-30 человек задают вопросы, касающиеся побочных эффектов после вакцинации. Чаще всего люди сообщают о повышенной температуре, ознобе и слабости. Зачастую звонящие просят, чтобы приехала бригада скорой помощи.

Эксперт отмечает, что подобная симптоматика в первые три дня — это нормально. Такая реакция указывает на то, что организм вырабатывает антитела, говорит фельдшер.

А главврач Камчатского центра СПИД Ирина Давудова заявила, что после любой вакцинации могут быть побочные эффекты.

По словам врача, очень часто проявляется гриппоподобный синдром, который вызывает повышение температуры, ломоту в теле мышц, суставов, диспепсические явления, тошноту и увеличение лимфатических узлов. Такие состояние бывают в первые два дня, а в течение трех суток они купируются. Если повышается температура, то можно принять нестероидные противовоспалительные средства - найз, ибуклин, диклофенак, ортофен, парацетамол.

В любом случае перед вакцинацией нужно проконсультироваться с врачом, которому стоит рассказать о хронических заболеваниях и аллергических реакциях, а также о приеме тех или иных медикаментов. Также в течение трех дней до и после прививки не стоит употреблять алкоголь.

Давудова добавила, что летальных случаев после вакцинации в Камчатском крае не зарегистрировано.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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