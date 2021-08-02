Швейцарский инфекционист Питте усомнился в необходимости ревакцинации от COVID-19

В мире точатся дискуссии на предмет того, необходима ревакцинация от коронавируса или нет. В поддержку третьей дозы выступило немало специалистов, но и число противников такой меры более чем достаточно.

Руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте - из категории сомневающихся. Он указывает на то, что уверенности в необходимости ревакцинации у него нет, потому что данных о самом вирусе пока недостаточно.

«На сегодняшний день у нас нет всей этой информации, которая бы основывалась на реальных данных, так как болезнь с нами не так давно. Иногда инфекция сама приводит к тому, что у человека вырабатывается иммунитет на всю жизнь. Но тут надо быть честным: мы ничего не знаем с уверенностью», — заявил Дидье Питте.

Примечательно, что швейцарский врач очень положительно отозвался о российской вакцине от коронавируса. Он называет ее исключительной.

«Вакцина России сделана традиционным способом и содержит два вектора компонента, должна исключительно хорошо защищать. У нас уже есть данные об этой вакцине, потому что она хороша, но этих данных недостаточно», — пояснил Питте.

Ранее специалист из Швейцарии спрогнозировал будущее коронавируса. По его мнению, через несколько лет он станет не страшнее, чем обычный насморк. Также, согласно его гипотезе, коронавирус появился еще в 2013 году. По крайней мере, тогда вирус, на 96 процентов схожий на SARS-CoV-2, был обнаружен в пещерах за тысячу километров от Уханя.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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