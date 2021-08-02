Врач Гундаров: принудительная вакцинация от COVID-19 не имеет к медицине отношения

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Врач Гундаров: принудительная вакцинация от COVID-19 не имеет к медицине отношения
Здоровье

Принудительная вакцинация от коронавируса - проблема не медицинская, это скорее политический и экономический вопрос, ибо медицинские проблемы решаются грамотными медицинскими методами. Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров.


«Это экономический и политический вопрос, который не имеет к медицине и здоровью населения прямого отношения. А если и имеет, то с отрицательным знаком», — заявил он в беседе с «Красной весной».

У Гундарова вызывает обеспокоенность тот факт, что никто не ведет статистику по аллергиям в результате вакцинации. Причем, речь не только о российских препаратах. Западных вакцин это тоже касается.

«Нет данных, сколько и какие аллергические реакции, у кого поднялась температура, сколько человек заболели аутизмом», - пояснил профессор.

При этом не приводится статистика даже по краткосрочным побочным эффектам, вышеперечисленным. А ведь могут быть и долгосрочные, которые проявляются спустя два-три года после прививки.

В виду отсутствия этих данных говорить о безопасности вакцины преждевременно, резюмировал собеседник издания.

Напомним, все вакцины в мире от коронавируса разрешены лишь для экстренного применения, поскольку ни одна из них не прошла полный цикл испытаний длиной в несколько лет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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