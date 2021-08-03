Британские ученые определили самый распространенный признак заражения дельта-штаммом коронавируса

Симптоматика при заражении коронавирусом штамма «дельта» совсем не такая, как при инфицировании другими вариантами. Британские ученые назвали самый распространенный признак, который может указывать на заболевание.

Головная боль - именно этот симптом чаще всего встречается у зараженных дельтой, уверяют ученые из Королевского колледжа Лондона. Они это выяснили в ходе недавно проведенного исследования. Впрочем, отмечают исследователи, симптомы штамма «дельта» во многом еще зависят и от того, вакцинирован пациент или нет.

Так, у привитых чаще всего проявляются чиханье, временное лишение возможности распознавать запахи, насморк. В редких случаях появляется боль в горле.

У привитых одним компонентом антиковидной вакцины при коронавирусе, кроме головной боли, наблюдается кашель, насморк, больное горло, чиханье.

У непривитых на первый план среди симптомов выходит высокая температура, пишет Express.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей