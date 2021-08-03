Врач Эдигер рассказал, как избежать тромбозов после вакцинации от коронавируса

Ученые из США недавно сообщили, что антитела к коронавирусу провоцируют тромбозы - результаты их исследования появились на сайте Национальной библиотеки медицины страны. По этой причине медики начали рекомендовать пациентам с хроническими заболеваниями перед прививкой пройти коагулограмму. И если проблемы обнаруживаются, необходимо пропить препараты, которые разжижают кровь, поведал в эфире ОСН клинический фармаколог и патологоанатом Александр Эдигер.

Исследование, о котором идет речь, продемонстрировало, что антитела к SARS-CoV-2 провоцируют тромбозы, но лишь в случаях, когда «гликозилирование домена Fc было изменено». В основном, подобное наблюдается у пациентов, перенесших ковид в тяжелой форме.

Поэтому стоит понимать, что прививка против COVID-19 состояние некоторых граждан может ухудшить, подчеркивает Эдигер.

«При нарушениях свертывающей системы крови и заболеваниях сосудов — состояниях, при которых повышен риск тромбозов и тромбоэмболий — повышается риск осложнений как при ковид-инфекции, постковидном синдроме, так и при вакцинации. Эти больные в группе риска, и каждый из них должен быть обследован и по нему принято решение о вакцинации или медотводе», — пояснил собеседник ОСН.

Врач советует принимать до и после вакцинации антиагреганты и антикоагулянты, чтобы снизить риск образования тромбов. При этом не стоит самостоятельно их себе назначать - обязательна консультация врача. Как и проведение коагулограммы перед прививкой.

«Тромбо асс 100 мг в день — это минимум. Ксарелто — 10 мг в день. Обычно препараты надо принимать за две недели до прививки и ещё несколько недель после. Но не все сразу, а жестко исходя из фонового статуса – вены, ИБС, мозговое кровообращение. То есть необходимо посетить своего лечащего врача», — поделился рекомендациями с россиянами Эдигер.

Людям, у которых проблем со здоровьем не наблюдается, но есть страх перед вакцинами, можно принимать препарат кардиомагнил, который также препятствует свертываемости крови.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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