Вирусолог Викулов объяснил, почему среди врачей встречаются противники вакцинации

Вирусолог Георгий Викулов в эфире телеканала НТВ рассказал, почему, по его мнению, антипрививочники встречаются и среди врачей.

Он выразил уверенность, что такую позицию могут занимать только медики, которые не работают по оказанию неотложной медицинской помощи и не занимаются лечением вирусных инфекций.

Средь антиваксеров реаниматологов, инфекционистов, иммунологов, эпидемиологов и врачей скорой медицинской помощи практически не встретишь, говорит он. А все потому, что этим специалистам практически ежедневно приходится заниматься больными коронавирусом, видеть их страдания и осложнения заболевания. Поэтому они не сомневаются в необходимости вакцины.

«Мы видим, что есть высказывания против вакцинации в медицинском сообществе среди врачей, не относящихся напрямую к инфекционным заболеваниям как таковым. Но людей, которые всю жизнь занимаются этим, почему-то не слушают», - констатирует Викулов.

Аргументы антипрививочников в большинстве своем основаны на заявлениях о непроверенности и небезопасности препаратов, причем, бездоказательных. Многие люди склонны больше верить конспирологам, версии которых не выдерживают критики, а не авторитетным специалистам из области вирусологии и эпидемиологии. И в этом видится большая проблема для общества - к слову, весьма удивительная для нынешнего уровня знаний граждан.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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