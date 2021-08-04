Инфекционист Тюкавкин: поствакцинальная реакция — это не осложнения

Немало россиян путают поствакцинальные осложнения с поствакцинальной реакцией, но это совершенно разные процессы, говорит начальник инфекционного отделения госпиталя, подполковник медицинской службы Александр Тюкавкин.

В беседе с ИА REGNUM он уточнил, что в Биробиджанском гарнизоне от COVID-19 привились уже свыше 5 тысяч человек. Ни одного случая поствакцинального осложнения зафиксировано не было, уверяет он.

«Я как начальник отделения в первую прививочную кампанию готовился к поствакцинальным осложнениям, но ни один пациент ко мне в отделение с таким диагнозом не поступил», — отметил инфекционист.

По его словам, поствакцинальная реакция - это совсем другая история. Она предполагает повышение температуры тела, болезненность в месте укола, общую слабость. То есть, все те симптомы, которые могут проявиться при любой вакцине. Некоторые россияне называют это осложнением, но это не так.

Напомним, симптоматика, указывающая на поствакцинальную реакцию, может держаться сутки-двое, после чего исчезает.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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