Эксперты рассказали, чем может быть вызван рост заболеваемости COVID в Израиле вопреки вакцинации

Израиль, задав темп вакцинации на старте кампании и став самой «привитой» страной, в свое время был примером для подражания. Но сейчас там уровень заболеваемости COVID-19 увеличивается - и это невзирая на высокий уровень вакцинации населения. Почему так происходит? Российские эксперты озвучили свои гипотезы на этот счет.

Сергей Вознесенский, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, предположил, что вакцина могла не сработать из-за нарушения условий ее хранения.

«Может, были какие-то проблемы с поставкой препарата, может быть, была нарушена холодовая цепь — для вакцины Pfizer это достаточно актуально. Может, были какие-то проблемы с вакцинацией на местах», — порассуждал он.

Еще одно объяснение тому, что происходит в Израиле с коронавирусом, Вознесенский видит в эффективности самой вакцины. Он не исключил, что Pfizer оказалась не такой эффективной против дельта-штамма, чем в отношении уханьского варианта.

Ученый подчеркнул, что это только лишь предположения, и не стоит воспринимать их как доказанный факт.

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович, комментируя вспышку в Израиле, наталкивает на мысль о том, что неправильно расставляются акценты. В частности, все, в том числе СМИ, соцсети, сосредоточились на обсуждении того, что растет число заболевших в Израиле. В то же время отходит на второй план информация о том, что число летальных исходов в результате заражения в стране существенно снизилось.

«В Израиле низкая смертность, практически пустые больницы, так как большинство населения переносит заболевание легко. Похожая ситуация сейчас в Англии — много выявляют, но низкая смертность. В Израиле это может быть связано с тем, что после вакцинации иммунная система не сразу определяет штамм «дельта», но потом справляется и довольно быстро убивает заразу», — заявила она в комментарии агентству РБК.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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