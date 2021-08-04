Эксперты рассказали, чем может быть вызван рост заболеваемости COVID в Израиле вопреки вакцинации

На поставках в бедные страны своей вакцины «Спутник V» Россия рассчитывала заработать несколько десятков миллиардов долларов. Однако задержки
Сеть переполнена сообщениями о заболевших после вакцинации от коронавируса россиянах. На этом фоне некоторые регионы России, дабы избежать возможных
Принудительная вакцинация от коронавируса - проблема не медицинская, это скорее политический и экономический вопрос, ибо медицинские проблемы
Израиль, задав темп вакцинации на старте кампании и став самой «привитой» страной, в свое время был примером для подражания. Но сейчас там уровень
Ученые из США недавно сообщили, что антитела к коронавирусу провоцируют тромбозы - результаты их исследования появились на сайте Национальной
Российские летчики во время боевых вылетов в Сирии используют приемники GPS производства США, сообщает Defense Blog. Журналист издания Дилан Малясов
В регионы России начали доставлять вакцину «Спутник Лайт». В отличие от других трех препаратов, которые применяются в России, она однокомпонентная.
Вирусолог Георгий Викулов в эфире телеканала НТВ рассказал, почему, по его мнению, антипрививочники встречаются и среди врачей. Он выразил
Фельдшер по приему вызовов станции скорой помощи в Петропавловске Камчатском Анжела Харитонова сообщает о частых обращениях привившихся против
Дельта-штамм можно считать фактически новым вирусом. Об этом говорится во внутреннем документе правительства США, выдержки из которого опубликовала
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