Врачи рассказали, какая из трех вакцин в России защитила от коронавируса COVID-19 лучше всего

Сеть переполнена сообщениями о заболевших после вакцинации от коронавируса россиянах. На этом фоне некоторые регионы России, дабы избежать возможных
Израиль, задав темп вакцинации на старте кампании и став самой «привитой» страной, в свое время был примером для подражания. Но сейчас там уровень
Принудительная вакцинация от коронавируса - проблема не медицинская, это скорее политический и экономический вопрос, ибо медицинские проблемы
Ученые из США недавно сообщили, что антитела к коронавирусу провоцируют тромбозы - результаты их исследования появились на сайте Национальной
В регионы России начали доставлять вакцину «Спутник Лайт». В отличие от других трех препаратов, которые применяются в России, она однокомпонентная.
Вирусолог Георгий Викулов в эфире телеканала НТВ рассказал, почему, по его мнению, антипрививочники встречаются и среди врачей. Он выразил
Фельдшер по приему вызовов станции скорой помощи в Петропавловске Камчатском Анжела Харитонова сообщает о частых обращениях привившихся против
Дельта-штамм можно считать фактически новым вирусом. Об этом говорится во внутреннем документе правительства США, выдержки из которого опубликовала
Обозреватель портала Frankfurter Allgemeine Zeitung Конрал Шуллер обратил внимание на одну, не лежащую на поверхности в отличие от изменения климата,
В мире точатся дискуссии на предмет того, необходима ревакцинация от коронавируса или нет. В поддержку третьей дозы выступило немало специалистов, но
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