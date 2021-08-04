Врачи рассказали, какая из трех вакцин в России защитила от коронавируса COVID-19 лучше всего

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова на своем Telegram-канале опубликовала статистику жителей Санкт-Петербурга, заболевших коронавирусом после вакцинации. Об этом сообщает «Царьград».

По информации на 23 июля, в Петербурге первым компонентом вакцины привились 1 227 466 граждан. Из них коронавирусом заболели чуть более 7 тысяч человек. А среди 860 637 человек, которые прошли полный курс вакцинации, инфицировались 14,6 тысяч, что составляет 1,7%.

Помимо прочего, была опубликована статистика заболевания после применения конкретной вакцины.

Самый низкий процент инфицирования оказался среди тех, кто привился «КовиВаком». Из 24,6 тысяч человек заболели всего 218 пациентов, что составляет 0,9% от общего числа вакцинированных.

На втором месте оказался «Спутник V», которым привилось подавляющее большинство петербуржцев. Однако вероятность заразиться коронавирусом после вакцины оказалась выше. Так, на 819,8 тысяч человек, получивших два компонента, пришлось 13,4 заболевших, что составляет 1,8% от общего числа вакцинированных.

И самым неэффективным препаратом оказался «ЭпиВакКорона». Несмотря на низкое число привитых им, заболеваемость составила целых 5%. На 16,3 тысячи граждан пришлось 988 инфицированных.

Соответственно, самой надежной российской вакциной от коронавируса оказался «КовиВак».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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