«Только одна имеет право так называться»: Химик Кириченко поделила все вакцины от COVID-19 на группы

Химик-генетик из «Независимой ассоциации врачей» Елена Кириченко провела исследование всех вакцин от коронавируса, и пришла к выводу, что лишь одна из них имеет право так называться. Остальные же якобы нельзя причислять к вакцинам. Об этом сообщает «Царьград».

Ранее эксперты «Независимой ассоциации врачей» призвали считать незаконными действия Министерства здравоохранения по регистрации препаратов как вакцин для профилактики коронавируса.

При этом Кириченко обратила внимание, что ассоциация выступает не только против российских, но и против зарубежных препаратов. Согласно данным, на данный момент в мире разрабатывается более 300 иммунопрофилактических лекарств, 44 из которых уже проходят испытания на человеке, а еще 15 уже прошли клиническую фазу испытаний. Все имеющиеся средства можно разделить на 3 категории.

К первой относится генная терапия. Речь идет о вакцинах, разработанных на базе мРНК и векторной ДНК. Ко второй категории относятся препараты, содержащие S-белки. А к третьей – средства, которые мало-мальски можно назвать вакцинами, так как они содержат в себе целый вирус.

«Но здесь другой вопрос. Вирус у нас еще не выделен, так откуда же взялись эти цельновирусные вакцины», - недоумевает Кириченко.

Стоит отметить, что со своей коллегой не согласился доктор медицинских наук Дмитрий Еделев, который напомнил, что впервые коронавирус был выделен еще в 2002 году.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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