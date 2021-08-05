Микробиолог Супотницкий об эффективности вакцинации: Разработчики вакцин просчитались

Третья волна отличается от второй тем, что штаммы SARS-CoV-2, способные преодолевать популяционный иммунитет, который накоплен за счет переболевших ранее и вакцинацию, начинают занимать доминирующее положение. Об этом в интервью ИА Красная Весна рассказал микробиолог, полковник медицинской службы в отставке Михаил Супотницкий.

По его словам, в данный момент нам приходится наблюдать смену доминирующих линий SARS-CoV-2. В ходе первой ковид-волны, примерно восемь месяцев от начала пандемии, генетическое разнообразие нового коронавируса, говорит он, оставалось низким. Да, были мутации, они накапливались, но скачка в изменении свойств патогена не было.

«Коронавирусы мутируют меньше, чем большинство РНК-вирусов. Такое возможно потому, что они кодируют фермент, исправляющий некоторые ошибки, сделанные во время репликации, так называемую корректирующую экзорибонуклеазу», - пояснил Супотницкий.

Разработчики вакцин приняли это во внимание и... просчитались.

«Именно ее участие в цикле размножения SARS-CoV-2 создало у разработчиков вакцин иллюзию возможности создания на основе одной относительно консервативной последовательности S-белка (ее субъединицы), которая будет генерировать иммунную защиту от всех циркулирующих вариантов. Может быть в эксперименте в лабораторных условиях так оно и было бы, но реалии оказались недооцененными», - говорит собеседник издания.

Все мы теперь видим, что высокий процент эффективности вакцин, заявленный разработчиками ранее, оказался таковым только на бумаге.

Супотницкий со ссылкой на мнение некоторых исследователей говорит, что драйверными в третью-четвертую волны пандемии мутации, определяющие устойчивость к терапевтическим антителам и иммунным ответам. Это означает, что вакцинация, которую сейчас приходится наблюдать в глобальных масштабах, окажется мерой сдерживания передачи коронавируса, неадекватной реальным механизмам пандемии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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