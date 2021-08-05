Вирусолог Чепурнов объяснил необходимость третьей дозы прививки от коронавируса

Вирусолог Александр Чепурнов, экс-заведующий лабораторией центра «Вектор», объяснил необходимость третьей дозы прививки от коронавируса.

Ранее стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что в стране придется ставить третью дозу вакцины людям, входящим в группы риска.

«У нас немного иначе выглядит эта система. Отечественные специалисты говорят, что ревакцинация необходима каждые полгода, в независимости от уровня антител», – пояснил Чепурнов.

По его словам, российская ревакцинация аналогична третьей прививке во Франции.

Дополнительная доза позволяет пролонгировать приобретенный ранее иммунитет, подчеркивает специалист.

«Полагаю, что одобрение "Спутник Лайт" было ускорено как раз для того, чтобы не устраивать двукратную ревакцинацию — для переболевших и уже привитых это самый оптимальный вариант. Неплох и "КовиВак" — он показывает хорошие результаты», – отметил вирусолог в разговоре с «Лента.ру».

При этом из двух вариантов продления защиты, сформированной вакцинами, Чепурнову предпочтительнее предложенный Россией. И вовсе не потому, что он является патриотом - «просто иммунологически это лучше сработает».

Ранее ВОЗ призвала ввести мораторий на использование бустерных доз вакцин хотя бы до сентября с тем, чтобы богатые страны поделились объемами накопленных препаратов с бедными государствами.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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